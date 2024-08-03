Алькарас рассказал о своей цели на финал ОИ-2024 с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас, имеющий четыре титула турниров серии Grand Slam, рассказал о подготовке к будущему финалу Олимпийских игр 2024 в Париже с сербом Новаком Джоковичем.

«Я постараюсь сделать то, что делал, ни больше, ни меньше. В конце концов, это финал, очень важный момент в моей жизни и карьере, важный день для всех испанцев. Постараюсь не думать, насколько это важно, а буду думать, что это просто еще один матч.

Очевидно, что целью в начале недели и в начале года было выиграть золото. Не просто медаль, а золото. Медаль гарантирована, поэтому постараюсь насладиться этим финалом. Это будет очень приятный момент для многих людей, для моей команды, для моей семьи, для меня в моей жизни, поэтому постараюсь сделать все возможное», — рассказал Алькарас.

Финал в мужском одиночном разряде Игр-2024 между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем состоится в воскресенье, 4 августа.

Ранее легендарный испанец Рафаэль Надаль обратился с призывом с Карлосу Алькарасу.