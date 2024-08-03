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03 августа 2024, 09:24 | Обновлено 03 августа 2024, 09:31
417
0

Алькарас рассказал о своей цели на финал ОИ-2024 с Джоковичем

Испанец – о настрое

03 августа 2024, 09:24 | Обновлено 03 августа 2024, 09:31
417
0
Алькарас рассказал о своей цели на финал ОИ-2024 с Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, имеющий четыре титула турниров серии Grand Slam, рассказал о подготовке к будущему финалу Олимпийских игр 2024 в Париже с сербом Новаком Джоковичем.

«Я постараюсь сделать то, что делал, ни больше, ни меньше. В конце концов, это финал, очень важный момент в моей жизни и карьере, важный день для всех испанцев. Постараюсь не думать, насколько это важно, а буду думать, что это просто еще один матч.

Очевидно, что целью в начале недели и в начале года было выиграть золото. Не просто медаль, а золото. Медаль гарантирована, поэтому постараюсь насладиться этим финалом. Это будет очень приятный момент для многих людей, для моей команды, для моей семьи, для меня в моей жизни, поэтому постараюсь сделать все возможное», — рассказал Алькарас.

Финал в мужском одиночном разряде Игр-2024 между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем состоится в воскресенье, 4 августа.

Ранее легендарный испанец Рафаэль Надаль обратился с призывом с Карлосу Алькарасу.

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Олимпийские игры 2024 Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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