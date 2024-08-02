Легендарный Надаль обратился с призывом с Алькарасу

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, обратился с призывом к соотечественнику Карлосу Алькарасу, вместе с которым он, как известно, играл в паре на Олимпийских играх 2024 в Париже

«Спасибо, Карлос, за эти дни, которые выдались фантастическими во многих отношениях. Я разделил незабываемый опыт с тобой и всей командой. А теперь самое главное: давай, Карлос, – вперед за медалью, ты стал ближе к ней после сегодняшней победы и можешь ее завоевать. Мы все с тобой!» – написал Надаль в сети Х.

Напомним, Надаль и Алькарас в четвертьфинальном матче парного разряда Олимпиады-2024 проиграли американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

Карлос Алькарас в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже обыграл Томми Пола из США (6:3, 7:6 (9:7)). Соперником испанца по полуфиналу станет канадец Феликс Оже-Альяссим.