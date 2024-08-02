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02 августа 2024, 11:14 | Обновлено 02 августа 2024, 11:24
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Легендарный Надаль обратился с призывом с Алькарасу

Рафаэль мотивировал молодого соотечественника

02 августа 2024, 11:14 | Обновлено 02 августа 2024, 11:24
830
0
Легендарный Надаль обратился с призывом с Алькарасу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, обратился с призывом к соотечественнику Карлосу Алькарасу, вместе с которым он, как известно, играл в паре на Олимпийских играх 2024 в Париже

«Спасибо, Карлос, за эти дни, которые выдались фантастическими во многих отношениях. Я разделил незабываемый опыт с тобой и всей командой. А теперь самое главное: давай, Карлос, – вперед за медалью, ты стал ближе к ней после сегодняшней победы и можешь ее завоевать. Мы все с тобой!» – написал Надаль в сети Х.

Напомним, Надаль и Алькарас в четвертьфинальном матче парного разряда Олимпиады-2024 проиграли американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

Карлос Алькарас в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже обыграл Томми Пола из США (6:3, 7:6 (9:7)). Соперником испанца по полуфиналу станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) теннис Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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