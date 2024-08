Контракт до 2030 года. Барселона достигла договоренности с Дани Ольмо

Испанская «Барселона» достигла договоренности с хавбеком Дани Ольмо, одним из героев Евро-2024.

Стороны согласились, что контракт будет действовать шесть сезонов, до лета 2030 года.

Каталонский клуб сделал немецкому клубу РБ «Лейпциг» новое официальное предложение по трансферу Ольмо.

Каталонцы предлагают 55 млн евро + 4 млн евро легкими бонусами + 3 млн евро сложными бонусами.

Сам Дани Ольмо очень хочет перейти в испанский гранд, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.

