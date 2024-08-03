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Испания
03 августа 2024, 09:23 | Обновлено 03 августа 2024, 10:10
264
0

Контракт до 2030 года. Барселона достигла договоренности с Дани Ольмо

Каталонцы предлагают клубу РБ Лейпциг 55 млн евро плюс бонусы

03 августа 2024, 09:23 | Обновлено 03 августа 2024, 10:10
264
0
Контракт до 2030 года. Барселона достигла договоренности с Дани Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанская «Барселона» достигла договоренности с хавбеком Дани Ольмо, одним из героев Евро-2024.

Стороны согласились, что контракт будет действовать шесть сезонов, до лета 2030 года.

Каталонский клуб сделал немецкому клубу РБ «Лейпциг» новое официальное предложение по трансферу Ольмо.

Каталонцы предлагают 55 млн евро + 4 млн евро легкими бонусами + 3 млн евро сложными бонусами.

Сам Дани Ольмо очень хочет перейти в испанский гранд, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.

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трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Дани Ольмо Фабрицио Романо
Николай Степанюк Источник: Фабрицио Романо
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