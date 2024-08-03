Контракт до 2030 года. Барселона достигла договоренности с Дани Ольмо
Каталонцы предлагают клубу РБ Лейпциг 55 млн евро плюс бонусы
Испанская «Барселона» достигла договоренности с хавбеком Дани Ольмо, одним из героев Евро-2024.
Стороны согласились, что контракт будет действовать шесть сезонов, до лета 2030 года.
Каталонский клуб сделал немецкому клубу РБ «Лейпциг» новое официальное предложение по трансферу Ольмо.
Каталонцы предлагают 55 млн евро + 4 млн евро легкими бонусами + 3 млн евро сложными бонусами.
Сам Дани Ольмо очень хочет перейти в испанский гранд, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.
🔵🔴 EXCLUSIVE: Barça reach agreement with Dani Olmo on contract until June 2030 and send new official bid!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024
Details of the new proposal sent to RB Leipzig.
◉ €55m guaranteed.
◉ €4m easy add-ons.
◉ €3m difficult add-ons.
Olmo agree six year deal, he strongly wants Barça. pic.twitter.com/c4rbCi2wFo
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