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Испания
01 августа 2024, 09:59 | Обновлено 01 августа 2024, 10:09
664
0

Барселона сделала Лейпцигу второе предложение по трансферу Ольмо

Ранее предлагалось 40+20 млн евро, новое предложение: 50+15 млн евро

01 августа 2024, 09:59 | Обновлено 01 августа 2024, 10:09
664
0
Барселона сделала Лейпцигу второе предложение по трансферу Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанская «Барселона» сделала немецкому клубу РБ «Лейпциг» второе предложение по трансферу хавбека Дани Ольмо, одного из героев Евро-2024.

Каталонцы предлагают 50 млн евро плюс 15 млн евро в качестве бонусов. Ранее в первой попытке приобрести полузащитника «Лейпцига» каталонцы были готовы раскошелиться на 40 млн евро плюс 20 млн в виде бонусов.

После решения Нико Уильямса остаться в «Атлетике» приоритетным трансфером для «Барселоны» является Дани Ольмо. Его услуги важны для каталонцев, поскольку испанец – очень универсальный игрок и может закрыть проблемные позиции «Барселоны».

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола. На Евро-2024 он был одним из ключевых игроков в чемпионском составе сборной Испании – провел 6 матчей и отличился голами 3 раза.

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Демьян Третяк Дани Ольмо трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Николай Степанюк Источник: Sport.es
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