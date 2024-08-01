Барселона сделала Лейпцигу второе предложение по трансферу Ольмо

Испанская «Барселона» сделала немецкому клубу РБ «Лейпциг» второе предложение по трансферу хавбека Дани Ольмо, одного из героев Евро-2024.

Каталонцы предлагают 50 млн евро плюс 15 млн евро в качестве бонусов. Ранее в первой попытке приобрести полузащитника «Лейпцига» каталонцы были готовы раскошелиться на 40 млн евро плюс 20 млн в виде бонусов.

После решения Нико Уильямса остаться в «Атлетике» приоритетным трансфером для «Барселоны» является Дани Ольмо. Его услуги важны для каталонцев, поскольку испанец – очень универсальный игрок и может закрыть проблемные позиции «Барселоны».

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола. На Евро-2024 он был одним из ключевых игроков в чемпионском составе сборной Испании – провел 6 матчей и отличился голами 3 раза.