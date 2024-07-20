Барселона сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024
Каталонцы предлагают 60 миллионов евро с учетом бонусов за Дани Ольмо
«Барселона» сделала первое официальное предложение по трансферу атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, «Барселона» предложила за игрока 60 миллионов евро с учетом бонусов. В контракте Ольмо с «РБ Лейпциг» прописана клаусула в размере именно 60 миллионов евро, однако срок ее действия истекает сегодня, 20 июля.
Самому Ольмо предложен шестилетний контракт. В ближайшее время игрок должен сообщить обоим клубам о своем решение.
Ранее сообщалось об интересе к Ольмо со стороны «Баварии».
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