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  4. Барселона сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024
Испания
20 июля 2024, 14:04 |
505
0

Барселона сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024

Каталонцы предлагают 60 миллионов евро с учетом бонусов за Дани Ольмо

20 июля 2024, 14:04 |
505
0
Барселона сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» сделала первое официальное предложение по трансферу атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Барселона» предложила за игрока 60 миллионов евро с учетом бонусов. В контракте Ольмо с «РБ Лейпциг» прописана клаусула в размере именно 60 миллионов евро, однако срок ее действия истекает сегодня, 20 июля.

Самому Ольмо предложен шестилетний контракт. В ближайшее время игрок должен сообщить обоим клубам о своем решение.

Ранее сообщалось об интересе к Ольмо со стороны «Баварии».

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Барселона Дани Ольмо РБ Лейпциг трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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