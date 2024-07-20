Барселона сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024

«Барселона» сделала первое официальное предложение по трансферу атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Барселона» предложила за игрока 60 миллионов евро с учетом бонусов. В контракте Ольмо с «РБ Лейпциг» прописана клаусула в размере именно 60 миллионов евро, однако срок ее действия истекает сегодня, 20 июля.

Самому Ольмо предложен шестилетний контракт. В ближайшее время игрок должен сообщить обоим клубам о своем решение.

Ранее сообщалось об интересе к Ольмо со стороны «Баварии».