ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле

Мадридский «Реал» продолжает готовиться к новому сезону. «Сливочные» проводят тренировочный сбор в США.

На последней тренировке «Реала» травму получил украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец столкнулся с партнером по команде. Врачи «Реала» оказали помощь Лунину, степень его повреждения пока неизвестна.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу оказали помощь