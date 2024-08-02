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  4. ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Испания
02 августа 2024, 23:27 | Обновлено 02 августа 2024, 23:46
2217
5

ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле

Лунин получил повреждение на тренировке «Реала»

02 августа 2024, 23:27 | Обновлено 02 августа 2024, 23:46
2217
5
ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» продолжает готовиться к новому сезону. «Сливочные» проводят тренировочный сбор в США.

На последней тренировке «Реала» травму получил украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец столкнулся с партнером по команде. Врачи «Реала» оказали помощь Лунину, степень его повреждения пока неизвестна.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу оказали помощь

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
Зірка? Збірної? Може все ж "легенда"?
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+3
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Gargantua
главная звезда сборной Украины на прошедшем Евро
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+3
Falko
Уже і про таке пишуть? Дмитре Олійник, сходіть на тренування "зірок" якогось "Полісся" - там ви таких страшних травм на кожному занятті пачками законспектуєте, надовго вистачить про що писати.
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+1
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