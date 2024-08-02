ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Лунин получил повреждение на тренировке «Реала»
Мадридский «Реал» продолжает готовиться к новому сезону. «Сливочные» проводят тренировочный сбор в США.
На последней тренировке «Реала» травму получил украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец столкнулся с партнером по команде. Врачи «Реала» оказали помощь Лунину, степень его повреждения пока неизвестна.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу оказали помощь
🚨Lunin s’est blessé, et l’équipe médicale est intervenue pour lui apporter des soins !👀🤔— Madridistas Del Mundo (@MADRIDISTADELM) August 2, 2024
pic.twitter.com/TPksrkmB0I
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда не смогла пройти «Олимпию» и вылетела из турнира
Соперником украинца был Вандерлей Перейра из Бразилии