Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко разгромно проиграл в четвертьфинале челленджера в Чехии
ATP
03 августа 2024, 09:47 | Обновлено 03 августа 2024, 10:08
58
0

Сачко разгромно проиграл в четвертьфинале челленджера в Чехии

Украинский теннисист в двух сетах уступил в матче с Уго Делльеном из Боливии

03 августа 2024, 09:47 | Обновлено 03 августа 2024, 10:08
58
0
Сачко разгромно проиграл в четвертьфинале челленджера в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в четвертьфинале грунтового челленджера ATP, который проходит в чешском городе Либерец.

В четвертьфинале Сачко играл против Уго Делльена из Боливии, сеяного на турнире под первым номером. Виталий уступил сопернику с разгромным счетом 3:6, 0:6.

Ранее украинец сначала обыграл Эрги Киркина из Турции в трех сетах, затем в 1/8 финала победил квалифаера Йонаша Форейтека из Чехии.

ATP Challenger. Либерец (Чехия)

По теме:
Баранка на баранку. Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Чехии
Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций
Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50
Виталий Сачко ATP Либерец
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер
Футбол | 03 августа 2024, 04:46 6
Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер
Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер

У горняков оказалось в составе два бразильца с одинаковым именем

Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 12:56 28
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла

Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали

ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Олимпийские игры | 03.08.2024, 00:55
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 03.08.2024, 08:24
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Олимпийские игры | 02.08.2024, 16:01
Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
02.08.2024, 23:43 2
Олимпийские игры
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
02.08.2024, 18:50 79
Футбол
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 26
Олимпийские игры
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем