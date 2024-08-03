ATP03 августа 2024, 09:47 | Обновлено 03 августа 2024, 10:08
58
0
Сачко разгромно проиграл в четвертьфинале челленджера в Чехии
Украинский теннисист в двух сетах уступил в матче с Уго Делльеном из Боливии
03 августа 2024, 09:47 | Обновлено 03 августа 2024, 10:08
58
0
Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в четвертьфинале грунтового челленджера ATP, который проходит в чешском городе Либерец.
В четвертьфинале Сачко играл против Уго Делльена из Боливии, сеяного на турнире под первым номером. Виталий уступил сопернику с разгромным счетом 3:6, 0:6.
Ранее украинец сначала обыграл Эрги Киркина из Турции в трех сетах, затем в 1/8 финала победил квалифаера Йонаша Форейтека из Чехии.
ATP Challenger. Либерец (Чехия)
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