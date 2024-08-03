Сачко разгромно проиграл в четвертьфинале челленджера в Чехии

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в четвертьфинале грунтового челленджера ATP, который проходит в чешском городе Либерец.

В четвертьфинале Сачко играл против Уго Делльена из Боливии, сеяного на турнире под первым номером. Виталий уступил сопернику с разгромным счетом 3:6, 0:6.

Ранее украинец сначала обыграл Эрги Киркина из Турции в трех сетах, затем в 1/8 финала победил квалифаера Йонаша Форейтека из Чехии.

ATP Challenger. Либерец (Чехия)