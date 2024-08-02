Баранка на баранку. Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Чехии
Украинец обыграл Эрги Киркина из Турции и Йонаша Форейтека из Чехии
Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в четвертьфинал грунтового челленджера ATP, который проходит в чешском городе Либерец.
Украинец сначала обыграл Эрги Киркина из Турции в трех сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Затем в 1/8 финала Сачко победил квалифаера Йонаша Форейтека из Чехии, повесив сопернику обратную баранку после проигранного сета на ноль – 0:6, 6:0, 6:2.
В четвертьфинале Сачко сыграет против Уго Делльена из Боливии, сеяного на турнире под первым номером.
В парном разряде Сачко выступал в дуэте с Мануэлем Гинаром из Франции. Они дошли до четвертьфинала, где проиграли тандему Иржи Барнат / Филип Дуда из Чехии – 5:7, 6:3, [10:12].
ATP Challenger. Либерец (Чехия)
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