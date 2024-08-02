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  4. Баранка на баранку. Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Чехии
ATP
02 августа 2024, 06:47 | Обновлено 02 августа 2024, 07:03
115
0

Баранка на баранку. Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Чехии

Украинец обыграл Эрги Киркина из Турции и Йонаша Форейтека из Чехии

02 августа 2024, 06:47 | Обновлено 02 августа 2024, 07:03
115
0
Баранка на баранку. Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в четвертьфинал грунтового челленджера ATP, который проходит в чешском городе Либерец.

Украинец сначала обыграл Эрги Киркина из Турции в трех сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Затем в 1/8 финала Сачко победил квалифаера Йонаша Форейтека из Чехии, повесив сопернику обратную баранку после проигранного сета на ноль – 0:6, 6:0, 6:2.

В четвертьфинале Сачко сыграет против Уго Делльена из Боливии, сеяного на турнире под первым номером.

В парном разряде Сачко выступал в дуэте с Мануэлем Гинаром из Франции. Они дошли до четвертьфинала, где проиграли тандему Иржи Барнат / Филип Дуда из Чехии – 5:7, 6:3, [10:12].

ATP Challenger. Либерец (Чехия)

Одиночный разряд. Сетка турнира

Парный разряд. Сетка турнира

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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