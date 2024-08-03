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Другие новости
03 августа 2024, 09:35 | Обновлено 03 августа 2024, 09:51
1047
0

Довбик перешел в Рому, дебют Яремчука, Хижняк обеспечил себе медаль ОИ

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

03 августа 2024, 09:35 | Обновлено 03 августа 2024, 09:51
1047
0
Довбик перешел в Рому, дебют Яремчука, Хижняк обеспечил себе медаль ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
Форвард сборной Украины покинул «Жирону»

2. ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге
Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0

3A. Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Соперником украинца был Вандерлей Перейра из Бразилии

3B. Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали

4. Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Украина занимает 40-е место, имея в активе одно серебро и одну бронзу

5. Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания

6. ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Лунин получил повреждение на тренировке «Реала»

7A. Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма

7B. Стал известен соперник Алькараса в финале ОИ-2024 в Париже
Новак Джокович впервые в карьере преодолел стадию 1/2 финала на Олимпиаде

8. Кроуфорд идет на рекорд. Главная проблема сейчас – Мадримов
Справится ли Теренс с более тяжелыми оппонентами?

9A. Волчья стая, говорите?
Валерий Василенко – о провальном дебюте «Полесья» в еврокубках

9B. Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию
В мид-уик Динамо взяло очки в ЛЧ, а Полесье сошло с дистанции еврокубков

10. Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ
В пятницу украинские спортсмены хорошо поработали на перспективу

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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