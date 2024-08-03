Довбик перешел в Рому, дебют Яремчука, Хижняк обеспечил себе медаль ОИ
Главные новости за 2 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 августа.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
Форвард сборной Украины покинул «Жирону»
2. ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге
Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0
3A. Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Соперником украинца был Вандерлей Перейра из Бразилии
3B. Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали
4. Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Украина занимает 40-е место, имея в активе одно серебро и одну бронзу
5. Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания
6. ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
Лунин получил повреждение на тренировке «Реала»
7A. Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма
7B. Стал известен соперник Алькараса в финале ОИ-2024 в Париже
Новак Джокович впервые в карьере преодолел стадию 1/2 финала на Олимпиаде
8. Кроуфорд идет на рекорд. Главная проблема сейчас – Мадримов
Справится ли Теренс с более тяжелыми оппонентами?
9A. Волчья стая, говорите?
Валерий Василенко – о провальном дебюте «Полесья» в еврокубках
9B. Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию
В мид-уик Динамо взяло очки в ЛЧ, а Полесье сошло с дистанции еврокубков
10. Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ
В пятницу украинские спортсмены хорошо поработали на перспективу
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