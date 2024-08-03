Довбик перешел в Рому, дебют Яремчука, Хижняк обеспечил себе медаль ОИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы

Форвард сборной Украины покинул «Жирону»

2. ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге

Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0

3A. Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал

Соперником украинца был Вандерлей Перейра из Бразилии

3B. Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла

Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали

4. Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?

Украина занимает 40-е место, имея в активе одно серебро и одну бронзу

5. Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала

В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания

6. ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле

Лунин получил повреждение на тренировке «Реала»

7A. Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин

Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма

7B. Стал известен соперник Алькараса в финале ОИ-2024 в Париже

Новак Джокович впервые в карьере преодолел стадию 1/2 финала на Олимпиаде

8. Кроуфорд идет на рекорд. Главная проблема сейчас – Мадримов

Справится ли Теренс с более тяжелыми оппонентами?

9A. Волчья стая, говорите?

Валерий Василенко – о провальном дебюте «Полесья» в еврокубках

9B. Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию

В мид-уик Динамо взяло очки в ЛЧ, а Полесье сошло с дистанции еврокубков

10. Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ

В пятницу украинские спортсмены хорошо поработали на перспективу