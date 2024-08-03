ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге
Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0
Вечером 2 августа в товарищеском матче греческий Олимпиакос разгромил итальянскую команду Тернана (4:0).
Все голы были забиты во втором тайме. Украинский нападающий Роман Яремчук дебютировал за греческий клуб, выйдя в стартовом составе.
Яремчук отметился голевой передачей на 58-й минуте, когда его команда забила первый мяч. Украинец провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
Следующий спарринг Олимпиакос проведет 3 августа против итальянской Ромы, за которую может сыграть украинский легионер-новичок Артем Довбик.
Товарищеский матч. 2 августа, Италия
Тернана (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 0:4
Голы: Мартинш, 58, Куцидис, 60, Вельде, 75, Папаканеллос, 82
ВИЛЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге
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