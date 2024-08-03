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Товарищеские матчи
Тернана
02.08.2024 19:30 – FT 0 : 4
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Греция
03 августа 2024, 07:15 | Обновлено 03 августа 2024, 07:28
359
0

ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге

Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0

03 августа 2024, 07:15 | Обновлено 03 августа 2024, 07:28
359
0
ВИДЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Вечером 2 августа в товарищеском матче греческий Олимпиакос разгромил итальянскую команду Тернана (4:0).

Все голы были забиты во втором тайме. Украинский нападающий Роман Яремчук дебютировал за греческий клуб, выйдя в стартовом составе.

Яремчук отметился голевой передачей на 58-й минуте, когда его команда забила первый мяч. Украинец провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Следующий спарринг Олимпиакос проведет 3 августа против итальянской Ромы, за которую может сыграть украинский легионер-новичок Артем Довбик.

Товарищеский матч. 2 августа, Италия

Тернана (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 0:4

Голы: Мартинш, 58, Куцидис, 60, Вельде, 75, Папаканеллос, 82

ВИЛЕО. И сразу ассист! Яремчук дебютировал за Олимпиакос в спарринге

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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