Волчья стая, говорите?

Иногда лучше молчать. В принципе, молчать лучше почти всегда. Особенно перед почином. Но почему-то в нашем случае, а я сейчас непосредственно о дебюте «Полесья» в еврокубках, житомирский клуб всем своим видом показывал, что он как минимум сейчас достиг такого уровня, что в только что начавшемся новом сезоне ему по плечу великое.

Во всяком случае, мне именно так показалось. Да если бы только мне, то это ерунда. Мало ли что может показаться спросонку или спьяну. Но дело в том, что так показалось не только мне. Я вам очень рекомендую в этой связи почитать отзывы об игре с «Полесьем» словенских болельщиков. И после первого поединка их «Олимпии» против нашей команды, и особенно после второй игры. Там действительно можно найти не только очень много стеба и издевательств, но и очень много познавательного.

Оказывается, болельщики команды из Любляны серьезно побаивались «Полесье». Они в курсе, что собственник житомирского клуба – миллиардер, который вкладывает в команду серьезные инвестиции, в то время как их клуб может себе позволить комплектацию лишь за счет свободных агентов.

Они также в курсе, что нынешним летом «Полесье» весьма серьезно усилилось. Особенно по ихним меркам. В курсе они и того, что «Полесье» почему-то позиционирует себя с «волчьей стаей». Как раз по этому поводу житомирянам от фанов оппонента досталось больше всего.

В общем, словенские любители футбола оказались весьма осведомлены подробностями из лагеря своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций. Мне показалось, что и в самой «Олимпии» (и футболисты, и особенно тренерский штаб) тоже оказались весьма подготовленными к игре против украинского выскочки.

ФК Полесье Житомир

А вот о житомирском клубе в контексте готовности я подобного сказать не могу. Более того, я могу сказать лишь то, что «Полесье» оказалось полностью неготовым к историческому дебюту в еврокубках. Это провал чистейшей воды, господа. И у этого провала есть конкретные имена.

***

В первую очередь меня так и распирает метнуть камень в огород нынешнего тренерского штаба «Полесья». Сразу оговорюсь, что я не фанат бывшего рулевого житомирян Юрия Калитвинцева, но по сравнению с нынешним тренером команды бывший наставник мне кажется исполином. А нынешний… Имад Ашур умеет красиво говорить. Этого у него не отнять. Я не удивлюсь, если благодаря именно этой своей добродетели он и появился в житомирском клубе.

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И после первого поединка с «Олимпией», и после второго Ашур очень замысловато и витиевато философствовал о жизни и о футболе, указывая на несправедливость и первого, и второго.

Возможно, на кого-то и действуют эти восточные сласти, но ведь если убрать эту всю словесную шелуху, то на данный момент окажется, что король-то голый. Я не исключаю, что в дальнейшем этот тренер еще может состояться: пути Господни ведь неисповедимы, и порой на вершину успеха выходят такие личности, что никогда бы и не подумал о них подобного.

Так что о перспективе Имада на нынешнем месте я не хочу разглагольствовать. Я лишь о том, что увидел в его исполнении в двух конкретных поединках. Так вот, я в этих двух матчах не увидел ровным счетом ничего. Ничего того, что указывало бы на «тренерскую руку».

ФК Полесье Житомир

Намек на «тренерские ноги» я увидел: коуч полисян исправно похаживал туда-сюда в рамках технической зоны. Однако я не увидел главного: какой именно футбол исповедует этот перспективный тренер. И в какой футбол пытается играть его команда.

Зато я услышал после игры намек от наставника «Полесья» на судейство. Имею ввиду ответную встречу. Ну, мне тоже очень не понравилось, что поединок обслуживала сербская судейская бригада. Но ведь проблема не в ней, ребята. Проблема ведь в том, что не тренированные игроки не знают, что делать с мячом, как вести себя в той или иной ситуации на поле.

И да, футболисты «Полесья» Кушниренко и Чоботенко по поводу арбитража высказались не в тон своего наставника. По их мнению, судейство было «более-менее нормальным».

Так что извините, не там ищете корень всех бед. Не нужно вешать всех собак на «горе-болельщиков, похоронивших команду после первой игры». Это я в адрес президента клуба.

А еще – и в адрес Александра Усика. Да, отличный «маркетинговый» ход – ангажировать лучшего боксера планеты в «волчью стаю». Только вот ничего футбольного в этом ангажировании по факту нет. Более того, своими резкими словами в адрес УЕФА Усик может серьезно навредить имиджу «Полесья».

Хотя куда уже хуже.

ФК Полесье Житомир

И кому, как не Александру, знать, что проигрывать надо тоже уметь. Надо уметь проигрывать достойно. Похоже, и этим азам «Полесью» нужно учиться и учиться.

А если в целом, то дерьмово на душе. Дерьмово от того, что два наши клуба так бездарно вылетели из еврокубков (это я еще и о самоустранившемся «Днепре-1»). Дерьмово от того, что уровень нашего футбола скатывается все ниже и ниже. Дерьмово от того, что казавшийся островком надежды и надежности футбольный проект из Житомира оказался пустышкой.

И в этой связи не обязательно читать отзывы болельщиков «Олимпии». Достаточно почитать отзывы наших болельщиков.

Да и собственных глаз достаточно, чтобы понять, что речь идет совсем не о волчьей стае…