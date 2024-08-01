Концовка минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги была чрезвычайно эпичной. Житомирское «Полесье» в последнем туре каким-то чудом сумело прерывать 17-матчевую беспроигрышную серию «Шахтера», который к тому моменту досрочно обеспечил себе чемпионство, обыграв «горняков» 2:0. За счет того, что в параллельном матче «Рух» на своем поле проиграл «Динамо» (1:2), именно «Полесье» оказалось пятым в турнирной таблице УПЛ, что дало «волкам» возможность завоевать путевку в квалификацию Лиги конференций-2024/25.

Сам по себе тот выход «Полесья» в еврокубки вызвал немало дискуссий в болельщицкой среде. Не будем лукавить: очень многие рассуждали о том, как по-разному проявили себя в заключительном туре абсолютно немотивированные футболисты «Шахтера» и «Динамо». Если первые откровенно «слили» свою игру «Полесью», то вот вторые решили продемонстрировать характер до конца и отобрали у «Руха» заветный «ключ» к «еврокубковой двери» в тот момент, когда львовяне с высокой долей вероятности уже приценивались к выступлениям на континентальном уровне.

К еврокубковому дебюту «Полесье» готовилось очень серьезно. Прежде всего, «волки» поменяли главного тренера, доверив первую команду откровенно малоизвестному на взрослом уровне в украинском футболе Имаду Ашуру, ранее работавшему с молодежкой «Днепра-1». Под 36-летнего специалиста собственник «волков» Геннадий Буткевич, который так и не решился пойти на назначение иностранного коуча, желая иметь возможность всегда быть на прямом контакте с тренером «Полесья», провел масштабную и очень-очень солидную, если судить по современным украинским меркам, трансферную кампанию.

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«Полесье» пополнилось сразу одиннадцатью новичками, за шестерых из которых были заплачены отступные на общую сумму в 2,8 миллиона евро. Чтобы понять, насколько это серьезная сумма, стоит отметить, что для того, чтобы «отбить» ее за счет спортивных результатов, «Полесью» потребовалось бы как минимум выйти в групповую стадию Лиги конференций, а то и добыть там еще хотя бы одну победу.

Но по факту подобного не произошло. «Волки» вылетели уже после первого же раунда квалификации, в котором принимали участие, причем не сумели добыть ни одного положительного результата, дважды проиграв словенской «Олимпии» (0:2, 1:2).

Что стало причиной фиаско? Разбираться в этом предстоит тем, кто получает за это деньги и несет прямую ответственность перед инвестором – топ-менеджменту клуба. Мы же можем лишь высказывать версии и предположения. И здесь, прежде всего, давайте опровергнем одну гипотезу, которой с высокой долей вероятности пожелают оправдать неудачу некоторые функционеры из «Полесья» – недостаточный еврокубковый опыт.

Несмотря на то, что «Полесье» как клуб действительно являлось абсолютным дебютантом еврокубков, целый ряд игроков житомирян имеет за своими плечами тот самый пресловутый опыт, который и должен был помочь хотя бы не вылететь из турнира так быстро. Судите сами: из одиннадцати футболистов, которые вышли в стартовом составе «Полесья» на ответный матч против «Олимпии» сразу восемь до текущего сезона имели опыт игр в еврокубках (Назаренко, Гуцуляк, Лукас Тейлор, Бристич, Кушниренко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко), один (Таллес Коста) ранее выступал в континентальных турнирах Южной Америки, еще один играл в еврокубках на юношеском уровне (Кудрик в Юношеской лиге УЕФА в составе «Шахтера») и лишь 22-летний Борис Крушинский действительно выходил на матч против словенцев как на первый на международном уровне и справедливо мог ощущать определенный мандраж.

Да и соперник «Полесью» достался не самый грозный. «Олимпия», конечно имеет в своей истории выступления даже в плей-офф Кубка обладателей кубков, а в минувшем сезоне играла на групповой стадии Лиги конференций, но в целом по составу этот клуб еще более молодой, чем житомиряне (средний возраст первой команды «Полесья» – 24,6 года, а «Олимпии» – 23,6).

И в целом оба матча против «Олимпии» доказали, что «Полесье» имело все шансы проходить этого оппонента. Только нужно было сыграть хотя бы наполовину от того, как действовало, скажем, «Динамо» в своих дуэлях в рамках квалификации Лиги чемпионов против «Партизана». Да, к слову, сербский коллектив, который казался чрезвычайно слабым на фоне вице-чемпиона Украины, вряд ли уступил бы «Олимпии» в очной дуэли, а потому реальный уровень выступлений «Полесья» в Лиге конференций-2024/25 оказался более чем слабым.

Сильно действовал только Геннадий Буткевич, который перед ответным матчем посетил тренировку команды и выступил перед игроками с мотивационной речью. В ней собственник акцентировал внимание на том, что еще далеко ничего не потеряно, а потому нужно выходить и биться до конца.

«После первой неудачной встречи все эксперты и горе-болельщики наши нас похоронили. Но несмотря на вероисповедание, цвет кожи, мы все – украинцы, и мы должны это доказать. Мы верим в вас. Вперед! Может, кто не знает. Усика «хоронят» каждый год. И на пресс-конференции Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, сказал [обращаясь ко Фьюри]: «Он – украинец, и ты должен это помнить. Скорее всего, ты выиграешь, но он даст тебе бой». Но так получилось, что не выиграл», – заявил Буткевич.

facebook.com/fcpolissya. Геннадий Буткевич

Красивые слова инвестора «Полесья», увы, так и не воодушевили команду на подвиг. Хотя к самому Буткевичу в аспекте сказанного также есть вопросы. Прежде всего, никакие «все эксперты» житомирян со счетов после первого матча не списывали. Хотя бы потому, что внимания поражению против «Олимпии» на выезде в аналитическом плане в наших СМИ уделили, откровенно говоря, немного. Скорее всего, просто потому, что в Украине многие эксперты и журналисты понимают – в аспекте войны требовать многого от наших полпредов в еврокубках просто не имеет смысла, они играют так как реально могут. А вот по поводу «горе-болельщиков» Буткевич, очевидно, и вовсе погорячился… Ну, нельзя так отзываться о своих же фанатах, даже если те действительно критикуют команду, пускай даже огульно и незаслуженно. Просто потому, что болельщики имеют на это право. Они эмоциональны по своей природе и сути. Сегодня – хулят, завтра – носят на руках. А вот руководство все-таки должно всегда находить крайне взвешенные и четкие комментарии.

Впрочем, воодушевлять и наставлять команду на успех должен был отнюдь не Буткевич или Александр Усик. Это требовалось от Имада Ашура, который перед ответной игрой с «Олимпией» пообещал, что его подопечные будут действовать агрессивно. И агрессию (в хорошем понимании этого слова) от «Полесья» мы все действительно увидели. Проблема только в том, что она вместилась в два отрезка по 10 минут максимум в начале каждого из таймов. На первой же минуте «волки» даже открыли счет, но затем банальный заброс вперед от словенцев привел к тому, что Флоруц «накрутил позвонки» оппоненту и пробил в ближний угол. Этот гол как минимум на 50% на совести вратаря «Полесья» Олега Кудрика, так как пропускать в ближний для стража ворот почти всегда – это моветон.

Выбор вратаря на эту игру вообще стал, вероятно, ключевой ошибкой Ашура, так как второй свой мяч «Олимпия» также забила после очевидного ляпа Кудрика. Да и вообще этот кипер, которого когда-то считали очень перспективным, своей карьерой доказал, что на него вряд ли можно полагаться в играх столь высокого уровня. Вот для Первой лиги, где Кудрик в сезоне-2022/23 помог «Полесью» повыситься в классе, этот вратарь – топ. Под УПЛ его можно вполне брать первым номером в коллектив, ставящий задачу закрепиться в середине таблицы или не вылететь, но под еврокубки – простите, тут логику Ашура и селекционного отдела «волков» понять крайне сложно.

facebook.com/fcpolissya. Олег Кудрик

Как бы там ни было, а вешать всех собак на Кудрика не стоит. Остальная команда, за исключением, возможно, Гуцуляка, Назаренко и с натяжкой Кушниренко и вышедшего на замену Пайшао, сыграла не лучше. А Ашур и его тренерский штаб за счет замен и тайм-менеджмента так и не смогли изменить ход поединка. Когда на 91-й минуте атакующий полузащитник Мустафаев заменил опорника Кушниренко, стало очевидно: рисковать коуч «Полесья» оказался готов лишь в самой отчаянной ситуации, когда за 5-6 минут требовалось забить дважды. Это выглядело как утопия, и потому вполне заслуженно и логично, что вскоре второй гол «Олимпии» окончательно похоронил все надежды и мечты «волков»…

А вот чем Ашур отметился точно, так это весьма активным, если не сказать эпатажным, поведением у «бровки» на протяжении всей игры. Телевизионная камера то и дело выхватывала крупный план коуча «Полесья», который ходил туда-сюда и постоянно что-то кричал, жестикулировал, показывал и подсказывал своим подопечным. Впрочем, это вряд ли имело какой-то серьезный смысл, кроме как возможность сбросить эмоции «в воздух» и показать себя с лучшей стороны перед камерами. В конце концов, футболисты выходят на поле не для того, чтобы глаз не спускать со своих наставников и оценивать все их жесты и крики. Это футбол, а не театр…

facebook.com/fcpolissya. Имад Ашур

Но чрезмерно строго критиковать Ашура сейчас вряд ли стоит. Он просто не смог прыгнуть выше головы и удивить. Откровенно говоря, от этого тренера, который для большинства почитателей УПЛ является тотальным ноунеймом, многого и не ждали. А если так, то и сильно ругать не будут. И с этим Буткевич не прогадал – критики как таковой его клуб не получит хотя бы потому, что большинство болельщиков войдет в ситуацию и подтвердит: в футболе тренеру нужно давать время, а если этот специалист ранее только и работал, что с молодежью, так его «таймер первичного доверия» стоит как минимум брать с коэффициентом два.

Хотя никакая логика не способна исправить разочарование. Футбольная Украина, фактически не успев даже моргнуть глазом, уже потеряла двух из пяти своих представителей в еврокубках. В игре остаются только «Шахтер», «Динамо» и «Кривбасс», а все их потенциально набранные очки в будущем продолжат делиться на пять.

Что касается Имада Ашура, то он, выражаясь шахматной терминологией, получил свой первый мат во главе «Полесья» и на серьезном уровне во взрослом футболе. Теперь ему предстоит проделать масштабную работу над ошибками и попробовать завоевать для «Полесья» второй еврокубковый шанс, для чего нужно рассчитывать где-то на топ-3 или топ-4 в УПЛ. А про вылет от «Олимпии» команде и ее болельщикам, как бы это банально не звучало, стоит забыть как можно скорее. В общем-то, еще в начале этого лета было понятно – «Полесье» пошло далеко не по самому очевидному пути возможного развития, чем изрядно рискует, а уж коль так, то нужно пробовать доводить дело до конца…