АШУР: «Полесье сыграет агрессивно. На нас не будет давить результат»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал предстоящий ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Олимпии» из Словении:

«Сейчас мы можем посмотреть на это противостояние так: нам ничего не мешает рисковать. Нам ничего не мешает играть агрессивно, с полной верой в то, что нам это принесет результат. Ничего не мешает сделать вещи, о которых мы договариваемся.

Мы не будем идти по пути реактивного футбола, потому что результат нужно также получать с конкретной идеей, с конкретным видением потребностей игры. Для этого эмоциональный фон также должен быть под контролем.

Результат первой игры не является положительным. Сложно будет его перевернуть. Но сейчас это снимает с нас абсолютно какие-либо ограничения, которые мы могли сами себе нарисовать в голове.

На мой взгляд, это очень хороший и важный вызов для нас. Уже не так должен давить на нас результат. Мы должны выйти и сделать то, о чем мы договариваемся. Этот ментальный барьер, я очень надеюсь, не будет мешать на этот раз, как в предыдущей игре».

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Олимпией» пройдет 1 августа в 19:00 в польском Гливице. Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Любляне (0:2).

ВИДЕО. Пресс-конференция Имада Ашура перед игрой Лиги конференции против Олимпии