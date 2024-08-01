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Лига конференций
01 августа 2024, 02:59 | Обновлено 01 августа 2024, 03:12
93
0

ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем

Волки проведут ответный матч 2-го раунда против Олимпии из Любляны

01 августа 2024, 02:59 | Обновлено 01 августа 2024, 03:12
93
0
ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик принял участие в тренировке житомирского «Полесья».

Волки готовятся перед матчем квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Усик принимать участие в матче не будет, поскольку не включен в заявку на Лигу конференций.

Ранее Усик сыграл за Полесье во время товарищеского турнира в Турции в начале 2023 года.

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Олимпией» пройдет 1 августа в 19:00 в польском Гливице. Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Любляне (0:2)

ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем

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Александр Усик чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига Полесье Житомир фото Полесье - Олимпия
Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
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