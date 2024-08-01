Украинский боксер Александр Усик принял участие в тренировке житомирского «Полесья».

Волки готовятся перед матчем квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Усик принимать участие в матче не будет, поскольку не включен в заявку на Лигу конференций.

Ранее Усик сыграл за Полесье во время товарищеского турнира в Турции в начале 2023 года.

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Олимпией» пройдет 1 августа в 19:00 в польском Гливице. Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Любляне (0:2)

ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем