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  4. ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 18:33 | Обновлено 31 июля 2024, 18:49
1408
1

ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка

Боксер работает вместе с футболистами

31 июля 2024, 18:33 | Обновлено 31 июля 2024, 18:49
1408
1
ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик присоединился к тренировке «Полесья» перед матчем квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Супертяж работает с командой, хотя принимать участие в матче не будет. Ранее Усик говорил о том, что мечтает дебютировать в профессиональном футболе.

Александр уже выходил на поле во время товарищеского турнира в Турции, но выступлений в официальных матчах пока не было.

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видео Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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