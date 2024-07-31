Украина. Премьер лига31 июля 2024, 18:33 | Обновлено 31 июля 2024, 18:49
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ВИДЕО. Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
Боксер работает вместе с футболистами
31 июля 2024, 18:33 | Обновлено 31 июля 2024, 18:49
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Украинский боксер Александр Усик присоединился к тренировке «Полесья» перед матчем квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».
Супертяж работает с командой, хотя принимать участие в матче не будет. Ранее Усик говорил о том, что мечтает дебютировать в профессиональном футболе.
Александр уже выходил на поле во время товарищеского турнира в Турции, но выступлений в официальных матчах пока не было.
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