Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию

В мид-уик состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина занимает 19-ю позицию (22.400), прибавка за неделю составила +0.200.

В Лиге чемпионов Динамо второй раз разгромило сербский Партизан в ЛЧ (3:0), а Полесье в Лиге конференций снова проиграло словенской Олимпии из Любляны (1:2) и выбыло из еврокубков.

Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ. Кривбасс стартует с Q3 Лиги Европы противостоянием с чешским клубом Викторией Пльзень.

За неделю еще больше оторвалась Польша, идущая на 18-й позиции (25.000), прибавка за неделю составила +0,750.

Хорватия фактически догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию (тоже 22.400), далее идет Сербия (21.975).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)