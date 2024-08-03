Юрий Вирт оценил шансы Шахтера и Динамо на победу в новом сезоне УПЛ

Известный тренер и бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт оценил шансы горняков на чемпионство и высказался о некоторых других командах УПЛ:

«Шахтер? Однозначно команда будет снова бороться за чемпионство. Но на этот раз защитить титул им будет очень тяжело, ведь главный конкурент – Динамо – сейчас выглядит действительно мощно. Считаю, что горняки стали несколько сильнее – теперь они лучше знают тренера, футболисты прекрасно понимают его требования.

Черноморец? Команда-загадка. Детальнее о ней сможем говорить после 5–6 туров. Потеряла и тренерский штаб, и многих футболистов, а теперь в авральном порядке пытается укомплектоваться. Думаю, что Черноморец будет бороться за выживание, несмотря на то, что у них есть опытные футболисты. Полагаю, хорошим результатом будет, если одесситы избегут попадания в стыковые матчи и в зону прямого вылета.

Верес? Много потерь, но была проведена хорошая селекция – возвращение опытных футболистов – Гончаренко и Степанюка. Радует, что руководители клуба вкладывают большие средства в игроков. Думаю, эта команда, по меньшей мере, должна избежать попадания в стыковые матчи. Но сомневаюсь, что их ждет большой взлет в качестве игры и в турнирной таблице. Ожидаю выступления примерно на уровне прошлого сезона, возможно, финишируют на ступеньку-вторую выше».