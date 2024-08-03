Назначены судьи на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Поединки стартового тура пройдут 3 и 4 августа, два матча перенесены
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура УПЛ сезона 2024/25.
Поединки стартового тура пройдут 3 и 4 августа, два матча перенесены (Рух – Полесье, Александрия – Динамо).
УПЛ. 1-й тур
3 августа (суббота)
15:30. Верес – Карпаты. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава). Арбитр VAR – Омельченко А.В. (Славянск)
18:00. Кривбасс – Черноморец. Арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье). Арбитр VAR – Пасхал И.Ю. (Херсон)
4 августа (воскресенье)
13:00. ЛНЗ – Левый Берег. Арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса). Арбитр VAR – Романюк А.М. (Ивано-Франковск)
15:30. Оболонь – Колос. Арбитр – Романов В.М. (Днепр). Арбитр VAR – Панчишин Д.И. (Харьков)
15:30. Ворскла – Шахтер. Арбитр – Балакин М.А. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Деревинский А.А. (Хмельницкий)
18:00. Заря – Ингулец. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская область). Арбитр VAR – Новохатний В.В. (Черкассы)
Назначение судей на матчи 1-го тура УПЛ
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