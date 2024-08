Гвардиола – в восторге от игры Барселоны под руководством Флика

Коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, ранее игравший и тренировавший «Барселону», поделился впечатлениями от игры каталонцев под руководством Ханса-Дитера Флика.

Испанский специалист высказал свое мнение после того, как 30 июля «Барселона» по пенальти нанесла поражение «Манчестер Сити» в товарищеской игре – турне Soccer Champions Tour в США (2:2, пен. 4:1).

Пеп Гвардиола: «Мне очень понравилась «Барселона» Ханси Флика. Позиционная игра его команды чрезвычайна, вингеры действуют как настоящие вингеры, полузащитники идут вперед, крайние защитники атакуют пространство».

Ханс-Дитер Флик возглавил каталонскую команду летом. «Барселона» под руководством немецкого тренера провела две товарищеские игры – перед матчем с Ман Сити был сыгран спарринг 25 июля против испанского клуба «Олот» (1:0).

🚨🗣️ Pep Guardiola: "I really liked Hansi Flick's Barça"



“The positional play of his team is extraordinary, the wingers act as wingers, the midfielders come in from the front, the full-backs attack the space.” 🤝🔵🔴 pic.twitter.com/b3qc4Y9DTU