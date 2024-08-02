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Испания
02 августа 2024, 05:41 | Обновлено 02 августа 2024, 06:07
1176
0

Гвардиола – в восторге от игры Барселоны под руководством Флика

Манчестер Сити и Барселона встретились в предсезонном матче в США

02 августа 2024, 05:41 | Обновлено 02 августа 2024, 06:07
1176
0
Гвардиола – в восторге от игры Барселоны под руководством Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Флик

Коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, ранее игравший и тренировавший «Барселону», поделился впечатлениями от игры каталонцев под руководством Ханса-Дитера Флика.

Испанский специалист высказал свое мнение после того, как 30 июля «Барселона» по пенальти нанесла поражение «Манчестер Сити» в товарищеской игре – турне Soccer Champions Tour в США (2:2, пен. 4:1).

Пеп Гвардиола: «Мне очень понравилась «Барселона» Ханси Флика. Позиционная игра его команды чрезвычайна, вингеры действуют как настоящие вингеры, полузащитники идут вперед, крайние защитники атакуют пространство».

Ханс-Дитер Флик возглавил каталонскую команду летом. «Барселона» под руководством немецкого тренера провела две товарищеские игры – перед матчем с Ман Сити был сыгран спарринг 25 июля против испанского клуба «Олот» (1:0).

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Жузеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи Soccer Champions Tour
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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