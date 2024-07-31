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  4. Николай ПАВЛОВ: «Если Левый Берег должен был быть в УПЛ, то он туда и вышел
Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 14:36 |
917
0

Николай ПАВЛОВ: «Если Левый Берег должен был быть в УПЛ, то он туда и вышел

Почетный президент «Левого Берега» – о выходе в УПЛ

31 июля 2024, 14:36 |
917
0
Николай ПАВЛОВ: «Если Левый Берег должен был быть в УПЛ, то он туда и вышел
ФК Ворскла. Николай Павлов

Почетный президент «Левого Берега» Николай Петрович Павлов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от выхода команды в УПЛ.

– Николай Петрович, вчера «Левый Берег» оформил путевку в УПЛ, что это для вас значит?
– Это очень необычная ситуация. Всего за 7 лет, в наши непростые времена: коронавирус, война. И создать такие условия, такую инфраструктуру почти с нуля. Это мог сделать только один человек – Николай Николаевич Лавренко (президент «Левого Берега», – прим. Sport.ua). До этого он 20 лет проработал в «Александрии» и их инфраструктура считается одной из лучших в Украине. Отныне и «Левый Берег» может с ними поспорить в этом аспекте. Наша инфраструктура одна из лучших в Украине, как для взрослых спортсменов, так и для детей. Поэтому мы очень рады и гордимся, что у нас есть такой президент.

– Как «Левый Берег» вообще отреагировал на идею провести «турнир четырех»?
– Если есть такая возможность, то почему ею не воспользоваться? Рад, что УАФ приняли решение, которое устроило все четыре стороны. Спортивный принцип был учтен, хотя и считаю, что «Левый Берег» и должен был попасть в УПЛ. Поэтому мы попали туда еще раз, теперь через турнир. Единственное, что никто из тренеров не отметил, что этот турнир может потенциально сорвать тренировочный процесс, игроки будут уставшие и надо будет переносить игры. Считаю, что хотя бы первый матч с «ЛНЗ» надо было перенести. Решение об участии в турнире было принято вместе, поэтому нам всем вместе и надо за него отвечать.

– Первый матч против «Металлиста-1925», за счет чего удалось победить безусловного фаворита турнира?
– Без везения не обошлось. Также была очень серьезная подготовка, тренировочный процесс. Поэтому хочу еще раз поблагодарить тренерский штаб команды во главе с главным тренером Виталием Перваком, который работает только второй год. Что касается матча, то во втором тайме соперника вообще не было видно, помогла наша качественная физическая подготовка и самое главное - желание, которого было больше, чем у «Металлиста-1925». Отдельная благодарность - нашим болельщикам, которые пришли поддержать команду. Поэтому все это вместе сыграло большую роль в общем успехе.

– Что подумали, когда Кравец сравнял счет на последней минуте?
– Понимали, что «Металлист-1925» – фаворит, но все равно волновались и верили в победу. От судьбы - не убежишь, если «Левый Берег» должен был быть в УПЛ, то он туда и вышел.

– Смотрели матч «Миная» и «Эпицентра»? Что можете сказать?
– Хочу сказать несколько приятных слов в адрес «Эпицентра», они должны были проходить в финал, они мне понравились гораздо больше «Миная» и если бы не детские ошибки, то именно «Эпицентр» должен был быть нашим соперником в финале. По игре они были сильнее.

– Несколько слов о финальной игре. Уверенная победа или были нюансы?
– Сначала немного волновались, «Минай» уже на этом поле играл, а мы только первый раз. С 20-й минуты все было под контролем «Левого Берега». Голы были не стихийные, а трудовые, хорошо разыгранные и исполненные. Поэтому заслуженная победа.

– Старт УПЛ уже скоро. Что планируете менять, возможно новые игроки под обновленные задачи?
– Селекционная работа у нас не останавливалась, ей полностью руководил главный тренер. Без его мнения в клубе не принимается ни одно решение о приглашении футболистов. Они общаются с президентом и принимают решение о трансфере. Никаких кардинальных изменений не планируем, будем готовиться к первой игре с «ЛНЗ», на выезде, с непростым соперником.

– То есть, планируете дать шанс ребятам показать себя на уровне УПЛ?
– Они заслуживают этого. Больше вопросов у нас по поводу Ю-19 и женской команды. Поэтому за эти два-три дня нашего президента ожидает огромная работа, потому что «Левый Берег» будет развиваться и дальше.

– Какое будущее у «Левого Берега», это проект на долгие годы?
– Пока наш президент жив и здоров, вместе со своей семьей и партнерами, то будем двигаться только вперед, не сомневаюсь в этом.

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Николай Павлов Левый Берег - Минай Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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