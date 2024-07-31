31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче 1/4 финала украинка сыграет с хорваткой Донной Векич (№21 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие после парного матча Алькарас / Надаль – Крайчек / Рам. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

Марта Костюк

Кто-то рассчитывал на победу Марты в матче против Марии Саккари где-то в середине второго сета? Я – нет. Надеялся – да. После тай-брейка первая мысль была такая – она возьмет медаль!

И вот если посудить и подумать: а кто помешает Костюк добраться до финала? Если Марта отдохнет и полностью восстановится к поединку с Векич, то она должна побеждать.

Решение сняться с парного разряда – грамотное. Вопросы нужно задавать к организатором и тем, кто составлял расписание. Переносить поединок, естественно, уже никто не мог, ибо это было бы неправильно по отношению к Се Шувэй и Цао Цзяи. Но, честно, парный матч накануне реального шанса зацепиться за медаль в одиночном разряде в любом случае был бы лишним. Ну и важно понимать, что Марта – не парница.

Что касается уровня игры, то в принципе Марта ничего сверхъестественного не демонстрирует. Единственное что – вот эти вот все психи ее теперь гонят вперед и заставляют играть лучше, а не, наоборот, впадать в так называемый тильт.

Сама Марта признала, что с подачей у нее беда. Но в женском теннисе это норма и тут часто действует «полетит / не полетит». Кардинально что-то изменить в своей игре Костюк не сможет за один день, поэтому нужно просто выйти на корт и пахать.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Донна Векич

Многие называют победу Донну Векич над Коко Гофф чем-то сенсационным, но это максимум было слегка неожиданно.

Векич проводит неплохой отрезок сезона: финал в Бад-Хомбурге, полуфинал Уимблдона и теперь четвертьфинал Олимпиады. А на Играх она обыграла не только Гофф, но и Бьянку Андрееску, а также профильную грунтовую теннисистку Лючию Бронцетти.

Векич - мощная теннисистка с отличным «держанием» игры. К тому же, с подачей особых проблем нет. Донна играет в умный теннис и перебить ее будет сложно. Но вот перебегать – вполне. Другое дело, сможет ли это сделать подуставшая Костюк?

В поединке с Гофф Донна очень неприятно возвращала американке на заднюю линию. Плюс отлично пробивала с форхенда.

Легко, конечно, Марте не будет, но пройти даже такую праймовую (?) хорватку она в состоянии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Статистика личных встреч

Ранее девушки играли между собой только 1 раз. И случилось это в 2024 году во 2-м раунде Ролан Гаррос. Тогда победу в двух партиях одержала хорватка 7:5, 6:4, а в первой партии Марта чуть не вернулась в игру со счета 0:5.

Прогноз на матч Марта Костюк – Донна Векич

Букмекеры считают Донну небольшой фавориткой. Воспользуемся этим, поскольку нам дают неплохой шанс заиграть форы Марты за хорошие цифры. Фора Костюк +2.5 за коэффициент 1.79.