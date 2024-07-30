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Теннис
30 июля 2024, 22:02 | Обновлено 30 июля 2024, 22:45
631
0

Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

30 июля 2024, 22:02 | Обновлено 30 июля 2024, 22:45
631
0
Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/4 финала украинка сыграет с хорваткой Донной Векич (№21 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие после парного матча Алькарас / Надаль – Крайчек / Рам. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка проиграла единственную встречу на Ролан Гаррос 2024.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Барборой Крейчиковой (№10 WTA) или Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA).

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Донна Векич Марта Костюк Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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