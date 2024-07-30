Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже
31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/4 финала украинка сыграет с хорваткой Донной Векич (№21 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие после парного матча Алькарас / Надаль – Крайчек / Рам. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка проиграла единственную встречу на Ролан Гаррос 2024.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Барборой Крейчиковой (№10 WTA) или Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA).
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