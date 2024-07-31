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Лига чемпионов
31 июля 2024, 13:36 | Обновлено 31 июля 2024, 13:53
513
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо с Партизаном будет действовать с позиции силы»

Бывший полузащитник сборной Украины – об ответном матче киевлян в Лиге чемпионов

31 июля 2024, 13:36 | Обновлено 31 июля 2024, 13:53
513
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо с Партизаном будет действовать с позиции силы»
dynamo.kiev.ua. Олег Шелаев

31 июля в Белграде состоится ответный поединок квалификации Лиги чемпионов между местным «Партизаном» и киевским «Динамо».

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в сегодняшнем противостоянии в столице Сербии:

– Динамовцы после разгромной победы в Люблине не должны иметь проблем в ответном матче. Тем более, что пройдет он без болельщиков, которые являются для «Партизана» настоящим 12 игроком, всегда гонящим команду вперед.

Все же, 6:2 в первом противостоянии – счет более, чем комфортный. Однако, убежден, что наставник киевлян Александр Шовковский позаботится, чтобы его подопечные вышли на поле без шапкозакидательского настроения. Лига чемпионов этого не прощает.

– По вашему мнению, появится ли в стартовом составе Андрей Ярмоленко, который в Люблине действовал не лучшим образом?
– На мой взгляд, Шовковский не будет менять победный состав и Ярмоленко выйдет с первых минут. Ветерану нужен игровой тонус, тем более, что Шовковский не скрывает заинтересованность в Ярмоленко.

– Следует ли ожидать от «Партизана» вспышки активности в дебюте, ведь быстрый гол может в некоторой степени способствовать возвращению интриги?
– Не исключаю вариант, что на стартовых минутах больше будут наступать хозяева, но динамовцы постепенно отодвинут игру от своих владений и в дальнейшем будут действовать с позиции силы. Помнится, в отборе на чемпионат Европы 2020 года национальная сборная Украины сокрушила во Львове сербов – 5:0 и многие эксперты придерживались мнения, что на своем поле балканцы возьмут уверенный реванш. Однако этого не произошло, соперничество шло на встречных курсах и завершилось результативной ничьей – 2:2.

Думаю, что и на этот раз будет подписано мирное соглашение, или с минимальным преимуществом в счете верх возьмут динамовцы.

– В отличие от киевлян, которые в УПЛ еще не стартовали. «Партизан» в чемпионате Сербии уже одержал две уверенные победы и возглавляет турнирную таблицу. Это как-то может сказаться на ходе сегодняшнего противостояния?
– Прежде всего, это разные турниры. В первом матче в Люблине «Динамо» продемонстрировало свою лучшую игру за последние годы. Убежден, что это запечатлелось в памяти футболистов «Партизана». Поэтому психологическое преимущество будет на стороне гостей. Да, белградцы будут делать попытки реабилитироваться за разгромное поражение, но у киевлян более сбалансированный состав, выше исполнительское мастерство. И это даст о себе знать.

Ранее был представлен вашему вниманию прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов между «Партизаном» и «Динамо».

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Олег Шелаев Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо Лига чемпионов инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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