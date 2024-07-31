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  4. ВИДЕО. Как Роналду благодаря рекламе удивил своих поклонников
Португалия
31 июля 2024, 16:32 |
867
0

ВИДЕО. Как Роналду благодаря рекламе удивил своих поклонников

Известный футболист впервые публично назвал Джорджину Родригес своей женой

31 июля 2024, 16:32 |
867
0
ВИДЕО. Как Роналду благодаря рекламе удивил своих поклонников
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный футболист Криштиану Роналду удивил поклонников, впервые публично назвав Джорджину Родригес своей женой.

39-летний спортсмен принял участие в рекламном ролике для фитнес-бренда Whoop, где поделился своими мыслями о тренировках:

«Важно не то, что ты делаешь, а осознание необходимости это делать. Когда у меня нет тренировок в клубе, я с удовольствием занимаюсь дома с женой. Мы мотивируем друг друга», – рассказал Роналду, показывая свой домашний спортзал.

Интересно, что пара состоит в отношениях уже семь лет, но до сих пор не было официальных сообщений об их бракосочетании.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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