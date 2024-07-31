ВИДЕО. Как Роналду благодаря рекламе удивил своих поклонников
Известный футболист впервые публично назвал Джорджину Родригес своей женой
Известный футболист Криштиану Роналду удивил поклонников, впервые публично назвав Джорджину Родригес своей женой.
39-летний спортсмен принял участие в рекламном ролике для фитнес-бренда Whoop, где поделился своими мыслями о тренировках:
«Важно не то, что ты делаешь, а осознание необходимости это делать. Когда у меня нет тренировок в клубе, я с удовольствием занимаюсь дома с женой. Мы мотивируем друг друга», – рассказал Роналду, показывая свой домашний спортзал.
Интересно, что пара состоит в отношениях уже семь лет, но до сих пор не было официальных сообщений об их бракосочетании.
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