Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Теннис
30 июля 2024, 01:20 | Обновлено 30 июля 2024, 01:29
149
0

Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024

Даяна Ястремская выбыла, Марта Костюк и Элина Свитолина идут дальше

30 июля 2024, 01:20 | Обновлено 30 июля 2024, 01:29
149
0
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 июля завершились все матчи 1/16 финала олимпийского теннисного турнира в женской сетке.

Даяна Ястремская уступила Камиле Осорио в трех сетах. Далее представительница Колумбии сыграет против Даниэль Коллинс.

Марта Костюк одолела Клару Бюрель и в следующем раунде встретится с Марией Саккари.

Элина Свитолина выбила Джессику Пегулу. В 1/8 финала титулованная украинка выйдет на корта против Барборы Крейчиковой.

Лидеры посева Ига Свентек и Коко Гофф также пробились в 3-й раунд. Полька выиграла у Диан Парри, а американка переиграла Марию Лурдес Карле.

Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Диан Парри – 6:1, 6:1
Ван Сию – Диана Шнайдер [15] – 6:3, 6:1

Камила Осорио – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 6:4
Каролин Возняцки – Даниэль Коллинс [8] – 3:6, 6:3, 3:6

Жаклин Кристиан – Анжелик Кербер – 4:6, 6:3, 4:6
Кристина Букша – Лейла Фернандес [16] – 6:7 (4:7), 3:6

Эмма Наварро [11] – Виктория Томова – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1
Аранча Рус – Чжэн Циньвень [6] – 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Элина Свитолина – 6:4, 1:6, 3:6
Ван Синьюй – Барбора Крейчикова – 3:6, 2:6

Беатрис Хаддад Майя [14] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 4:6
Магда Линетт – Жасмин Паолини [4] – 4:6, 1:6

Мария Саккари [7] – Юань Юэ – 6:2, 6:1
Клара Бюрель – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Донна Векич [13] – Бьянка Андрееску – 6:3, 6:4
Мария Лурдес Карле – Коко Гофф [2] – 1:6, 1:6

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Ван Сию
Камила Осорио – Даниэль Коллинс [8]

Анжелик Кербер – Лейла Фернандес [16]
Эмма Наварро [11] – Чжэн Циньвень [6]

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова
Анна-Каролина Шмидлова – Жасмин Паолини [4]

Мария Саккари [7] – Марта Костюк
Донна Векич [13] – Коко Гофф [2]

По теме:
Костюк / Ястремская – Се Шувэй / Цао Цзяи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бронзовая награда Харлан. Украина – на 26-м месте в медальной таблице ОИ
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аранча Рус Элина Свитолина Анжелик Кербер Донна Векич Джессика Пегула Даяна Ястремская Марта Костюк Магда Линетт Мария Саккари Олимпийские игры 2024 Беатрис Хаддад Майя Камила Осорио Каролин Возняцки Ван Синьюй Анна Каролина Шмидлова Бьянка Андрееску Барбора Крейчикова Виктория Томова Коко Гофф Даниэль Коллинс Эмма Наварро Ига Свёнтек Жаклин Кристиан Кристина Букша Лейла Фернандес Жасмин Паолини Клара Бюрель Диан Парри Чжэн Циньвень Юань Юэ Мария Лурдес Карле Диана Шнайдер Ван Сию теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 00:12 18
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах одолела Джессику Пегулу во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже

Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Футбол | 29 июля 2024, 07:47 5
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте

Наибольшее признание получил Эмилиано Мартинес

Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 17:08
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Бокс | 29.07.2024, 07:05
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Даяна Ястремская прокомментировала игру в парном разряде с Мартой Костюк
Олимпийские игры | 29.07.2024, 23:55
Даяна Ястремская прокомментировала игру в парном разряде с Мартой Костюк
Даяна Ястремская прокомментировала игру в парном разряде с Мартой Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
29.07.2024, 11:32 3
Футбол
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
28.07.2024, 09:48 10
Олимпийские игры
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 2
Футбол
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
28.07.2024, 18:01 13
Олимпийские игры
Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста
Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста
28.07.2024, 00:23 1
Олимпийские игры
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
29.07.2024, 13:01 86
Олимпийские игры
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
28.07.2024, 11:17 1
Футбол
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
28.07.2024, 01:40 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем