Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Даяна Ястремская выбыла, Марта Костюк и Элина Свитолина идут дальше
29 июля завершились все матчи 1/16 финала олимпийского теннисного турнира в женской сетке.
Даяна Ястремская уступила Камиле Осорио в трех сетах. Далее представительница Колумбии сыграет против Даниэль Коллинс.
Марта Костюк одолела Клару Бюрель и в следующем раунде встретится с Марией Саккари.
Элина Свитолина выбила Джессику Пегулу. В 1/8 финала титулованная украинка выйдет на корта против Барборы Крейчиковой.
Лидеры посева Ига Свентек и Коко Гофф также пробились в 3-й раунд. Полька выиграла у Диан Парри, а американка переиграла Марию Лурдес Карле.
Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Диан Парри – 6:1, 6:1
Ван Сию – Диана Шнайдер [15] – 6:3, 6:1
Камила Осорио – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 6:4
Каролин Возняцки – Даниэль Коллинс [8] – 3:6, 6:3, 3:6
Жаклин Кристиан – Анжелик Кербер – 4:6, 6:3, 4:6
Кристина Букша – Лейла Фернандес [16] – 6:7 (4:7), 3:6
Эмма Наварро [11] – Виктория Томова – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1
Аранча Рус – Чжэн Циньвень [6] – 2:6, 4:6
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Элина Свитолина – 6:4, 1:6, 3:6
Ван Синьюй – Барбора Крейчикова – 3:6, 2:6
Беатрис Хаддад Майя [14] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 4:6
Магда Линетт – Жасмин Паолини [4] – 4:6, 1:6
Мария Саккари [7] – Юань Юэ – 6:2, 6:1
Клара Бюрель – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
Донна Векич [13] – Бьянка Андрееску – 6:3, 6:4
Мария Лурдес Карле – Коко Гофф [2] – 1:6, 1:6
Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Ван Сию
Камила Осорио – Даниэль Коллинс [8]
Анжелик Кербер – Лейла Фернандес [16]
Эмма Наварро [11] – Чжэн Циньвень [6]
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова
Анна-Каролина Шмидлова – Жасмин Паолини [4]
Мария Саккари [7] – Марта Костюк
Донна Векич [13] – Коко Гофф [2]
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