Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024

29 июля завершились все матчи 1/16 финала олимпийского теннисного турнира в женской сетке.

Даяна Ястремская уступила Камиле Осорио в трех сетах. Далее представительница Колумбии сыграет против Даниэль Коллинс.

Марта Костюк одолела Клару Бюрель и в следующем раунде встретится с Марией Саккари.

Элина Свитолина выбила Джессику Пегулу. В 1/8 финала титулованная украинка выйдет на корта против Барборы Крейчиковой.

Лидеры посева Ига Свентек и Коко Гофф также пробились в 3-й раунд. Полька выиграла у Диан Парри, а американка переиграла Марию Лурдес Карле.

Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Диан Парри – 6:1, 6:1

Ван Сию – Диана Шнайдер [15] – 6:3, 6:1

Камила Осорио – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 6:4

Каролин Возняцки – Даниэль Коллинс [8] – 3:6, 6:3, 3:6

Жаклин Кристиан – Анжелик Кербер – 4:6, 6:3, 4:6

Кристина Букша – Лейла Фернандес [16] – 6:7 (4:7), 3:6

Эмма Наварро [11] – Виктория Томова – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

Аранча Рус – Чжэн Циньвень [6] – 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Элина Свитолина – 6:4, 1:6, 3:6

Ван Синьюй – Барбора Крейчикова – 3:6, 2:6

Беатрис Хаддад Майя [14] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 4:6

Магда Линетт – Жасмин Паолини [4] – 4:6, 1:6

Мария Саккари [7] – Юань Юэ – 6:2, 6:1

Клара Бюрель – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Донна Векич [13] – Бьянка Андрееску – 6:3, 6:4

Мария Лурдес Карле – Коко Гофф [2] – 1:6, 1:6

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Ван Сию

Камила Осорио – Даниэль Коллинс [8]

Анжелик Кербер – Лейла Фернандес [16]

Эмма Наварро [11] – Чжэн Циньвень [6]

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова

Анна-Каролина Шмидлова – Жасмин Паолини [4]

Мария Саккари [7] – Марта Костюк

Донна Векич [13] – Коко Гофф [2]