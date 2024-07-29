Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в одиночном разряде.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 83-й ракетке мира Камиле Осорио из Колумбии.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (7:4), 6:4

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Камила сыграет либо против Каролин Возняцки (Дания, WTA 70), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 9).

Ястремская продолжит выступления на Олимпиаде в парном разряде. В 1/16 финала Даяна вместе с Мартой Костюк выйдут на корт против тандема Линетт / Росольска.

Даяна стала второй теннисисткой из Украины, которая провела матч во 2-м раунде ОИ-24. Ранее в 1/8 финала пробилась Костюк, а Элина Свитолина вечером 29 июля поборется с Джессикой Пегулой.

Ястремская во второй раз в своей карьере выступает на Олимпиаде. На Играх 2020 в Токио Даяна проиграла Лейле Фернандес уже на старте соревнований. Что касается этих ОИ, то в 1/32 финала она вырвала победу у Лауры Пигосси.

Статистика матча