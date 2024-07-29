Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Теннис
29 июля 2024, 17:08 | Обновлено 29 июля 2024, 17:19
3936
13

Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде

Даяна уступила Камиле Осорио в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже

29 июля 2024, 17:08 | Обновлено 29 июля 2024, 17:19
3936
13
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в одиночном разряде.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 83-й ракетке мира Камиле Осорио из Колумбии.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (7:4), 6:4

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Камила сыграет либо против Каролин Возняцки (Дания, WTA 70), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 9).

Ястремская продолжит выступления на Олимпиаде в парном разряде. В 1/16 финала Даяна вместе с Мартой Костюк выйдут на корт против тандема Линетт / Росольска.

Даяна стала второй теннисисткой из Украины, которая провела матч во 2-м раунде ОИ-24. Ранее в 1/8 финала пробилась Костюк, а Элина Свитолина вечером 29 июля поборется с Джессикой Пегулой.

Ястремская во второй раз в своей карьере выступает на Олимпиаде. На Играх 2020 в Токио Даяна проиграла Лейле Фернандес уже на старте соревнований. Что касается этих ОИ, то в 1/32 финала она вырвала победу у Лауры Пигосси.

Статистика матча

По теме:
Тренер Билодид прокомментировал вылет Дарьи с Олимпиады-2024
Харлан уверенно вышла в полуфинал Олимпиады-2024
Драма в первом сете. Костюк пробилась в 1/8 финала Олимпийских игр 2024
Камила Осорио Даяна Ястремская теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 19:59 0
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024

Марта одолела Лулу Сан в 1/32 финала Олимпийских игр в Париже

Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 18:01 13
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде

Марта дебютировала на Олимпийских играх с победы над Лулу Сан в 1/32 финала

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 29.07.2024, 16:14
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Олимпийские игры | 29.07.2024, 13:01
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
ФОТО. Эмоции Билодид после вылета с Олимпийских игр 2024 в Париже
Олимпийские игры | 29.07.2024, 13:37
ФОТО. Эмоции Билодид после вылета с Олимпийских игр 2024 в Париже
ФОТО. Эмоции Билодид после вылета с Олимпийских игр 2024 в Париже
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ну в Даяни, якщо відверто, шансів на медаль все одно не було, враховуючи перспективу Іги в чвертьфіналі, тож не образливо. А от Марта потішила.
Тепер побачимо ввечері, чого вони варті разом.
Ответить
+5
paw
Якщо "царя у голові" нема - то сподіватися на щось путнє - навіть у грі з ніякою колумбійкою - абсолютно марна справа!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
після вчорашнього матчу ніяких висновків не зробила,чим в неї голова забита?
Ответить
+3
Orion-V
Так зганьбитися треба вміти. Тенисистка з топ-30. Самі провали до ОІ, тепер провал на ОІ.
Ответить
+2
Richard Lewis
Відмучалась… 
Ответить
+2
Vlad Holl
Після АО жодного достойного виступу. Жодного ! Перше -друге коло ( виключення Уімблдон третє) і виліт з тріском. 24 роки нічого- ні одного виграного солідного турніру  ,  навіть натяків на перемогу немає. Зрівнювати з 24- річною Еліною взагалі немає сенсу.
Ответить
+1
RomеоBoss
Що з Ястремскою? Куди поділась гра!
Ще коли вона тільки починала грати, було все дуже чудово,а що зараз🫣
Ответить
+1
Микола Захарченко
Осоріо в буквальному сенсі " виросла " на грунті , для Даяни це був важкий матч , можливо десь не вистачило фізики . А може підхватила " вірус " у своє подруги Гелі 
Ответить
0
u6464u
шок , як можно було програти цій колумбійці, мабуть Даяна сильно старалась .
Ответить
0
vitaha33
Все очіковано, тепер відновитись до пари. Лінет скоріше пронрала Паоліні, більше часу мала на відпочинок
Ответить
0
Muskrat2
У верхній половині всіх зжере Швонтік.
Ответить
0
ТвояМамка
Ещё одна спортсмен_очка
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
РОТАНЬ – о суперматче с Марокко, удалении и решающей игре с Аргентиной
РОТАНЬ – о суперматче с Марокко, удалении и решающей игре с Аргентиной
27.07.2024, 22:15 1
Олимпийские игры
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
27.07.2024, 23:15 4
Олимпийские игры
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 123
Футбол
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
27.07.2024, 22:28 6
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем