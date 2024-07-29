Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Даяна уступила Камиле Осорио в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в одиночном разряде.
В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 83-й ракетке мира Камиле Осорио из Колумбии.
Олимпийские игры 2024. 1/16 финала
Камила Осорио (Колумбия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (7:4), 6:4
Это была первая встреча соперниц.
В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Камила сыграет либо против Каролин Возняцки (Дания, WTA 70), либо против Даниэль Коллинс (США, WTA 9).
Ястремская продолжит выступления на Олимпиаде в парном разряде. В 1/16 финала Даяна вместе с Мартой Костюк выйдут на корт против тандема Линетт / Росольска.
Даяна стала второй теннисисткой из Украины, которая провела матч во 2-м раунде ОИ-24. Ранее в 1/8 финала пробилась Костюк, а Элина Свитолина вечером 29 июля поборется с Джессикой Пегулой.
Ястремская во второй раз в своей карьере выступает на Олимпиаде. На Играх 2020 в Токио Даяна проиграла Лейле Фернандес уже на старте соревнований. Что касается этих ОИ, то в 1/32 финала она вырвала победу у Лауры Пигосси.
Статистика матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта одолела Лулу Сан в 1/32 финала Олимпийских игр в Париже
Марта дебютировала на Олимпийских играх с победы над Лулу Сан в 1/32 финала
Тепер побачимо ввечері, чого вони варті разом.
Ще коли вона тільки починала грати, було все дуже чудово,а що зараз🫣