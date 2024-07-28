Теннис28 июля 2024, 23:15 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
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Костюк / Ястремская – Линетт / Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже
28 июля 2024, 23:15 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
239
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29 июля украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В матче первого раунда украинки сразятся с польским дуэтом Магда Линетт / Алисия Росольска. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Букша / Соррибес Тормо – Бронцетти / Коччаретто. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы встречи сыграют в следующем раунде против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.
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