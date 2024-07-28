Костюк / Ястремская – Линетт / Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с польским дуэтом Магда Линетт / Алисия Росольска. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Букша / Соррибес Тормо – Бронцетти / Коччаретто. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Победительницы встречи сыграют в следующем раунде против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.

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