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Теннис
28 июля 2024, 23:15 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
239
0

Костюк / Ястремская – Линетт / Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже

28 июля 2024, 23:15 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
239
0
Костюк / Ястремская – Линетт / Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 июля украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с польским дуэтом Магда Линетт / Алисия Росольска. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Букша / Соррибес Тормо – Бронцетти / Коччаретто. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи сыграют в следующем раунде против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Марта Костюк Даяна Ястремская Магда Линетт Алисия Росольска
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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