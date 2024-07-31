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Испания
31 июля 2024, 15:30 | Обновлено 31 июля 2024, 15:31
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5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале

Сага о вероятном уходе Андрея из мадридского клуба откровенно затянулась…

31 июля 2024, 15:30 | Обновлено 31 июля 2024, 15:31
1840
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5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вот уже несколько месяцев в испанском футболе с первых полос газет и спортивных сайтов не сходит информация о вероятном уходе нынешним летом из мадридского «Реала» голкипера Андрея Лунина. Украинец, который перед началом сезона-2023/24 считался безусловным и «глухим» дублером Тибо Куртуа, из-за травмы бельгийца получил шанс проявить себя в основе и в целом доказал, что Флорентино Перес вовсе не просто так в свое время зазвал его на «Сантьяго Бернабеу», сумев вместе со скаутами присмотреть в далекой для испанского гранда луганской «Заре».

Впрочем, после возвращения в строй Тибо Куртуа, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, очевидно, по-прежнему не видит в украинце № 1. Ключевым вратарем «бланкос» на сезон-2024/25 вновь будет бельгиец, по причине чего Лунин всерьез задумался о целесообразности смены клуба, а «Реал», который имеет контракт с украинцем лишь до лета 2025 года, держит ухо востро и готов к немедленной продаже Андрея, чтобы получить от ухода кипера достойную компенсацию.

Более того, в «Реале» уже вовсю готовятся к уходу Лунина и имеют «на карандаше» целый ряд кандидатов, которые бы смогли подменить украинца, если тот все-таки покинет «Сантьяго Бернабеу»…

Кепа Аррисабалага

Возраст: 29 лет
Гражданство: Испания
Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2018 года «Челси» подписал Кепу Аррисабалагу из «Атлетика», заплатив за талантливого голкипера 80 миллионов евро. До сих пор эта сумма является наивысшей в истории, когда-либо заплаченной за игрока этого амплуа. Однако в Лондоне испанцу так и не посчастливилось полноценно оправдать возложенные ожидания. В последние три сезона в «Челси» Кепа играл крайне нестабильно, а потому неудивительно, что «синие» летом 2023-го согласились отпустить голкипера в аренду в «Реал».

В стане «бланкос» Кепа неожиданно для многих оказался за спиной украинца Лунина. Однако, в отличие от Андрея, как сообщают испанские СМИ, Аррисабалага завоевал уважение Карло Анчелотти тем фактом, что не жаловался в сезоне-2023/24 на незначительный объем игровой практики, а изъявлял готовность всегда и на максимум своих сил отрабатывать на тренировках, предоставляя право кадрового выбора исключительно тренерскому штабу.

Именно поэтому в «Реале» были бы рады, если б клубу удалось сохранить Аррисабалагу в Мадриде еще как минимум на сезон. А тут еще, если доверять информированным источника, и возможность такая представляется, ведь «Челси» якобы предложил «бланкос» определенную сумму денег и Кепу в обмен на подписание Андрея Лунина. Если это так, то этот вариант может показаться идеальным для Флорентино Переса: мадридцы и денег заработают, и проблему второго голкипера закроют, причем футболистом, чей уровень еще несколько лет назад многим экспертам виделся как безусловно топовый.

Давид де Хеа

Возраст: 33 года
Гражданство: Испания
Клуб: нет (свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Давид де Хеа – это вовсе не чужое имя для «Реала». Год назад мадридский клуб активно работал над привлечением этого голкипера в ряды своей команды, однако буквально в последний момент от подобной возможности было принято решение отказаться, так как удалось согласовать с «Челси» аренду Кепы.

Де Хеа в своей профессиональной карьере выступал только за два клуба – «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Из стана «красных дьяволов» вратарь ушел летом минувшего года в связи с окончанием срока действия контракта, и с тех пор продолжает находится в статусе свободного агента. Нельзя сказать, что вариантов у де Хеа за минувший год не было: предложений, если доверять информации из СМИ, испанский вратарь как раз получил в достатке, однако ни одно из них так и не показалось Давиду интересным.

За последний год де Хеа, который теперь вынужден считаться еще и с мнением супруги, кажется, в полной мере насладился всеми прелестями семейной жизни и теперь очень хочет вернуться в профессию. Ему всего 33 года, что по вратарским меркам совсем некритично, однако проблемой может выступить как раз отсутствие игровой практики… Впрочем, для второго вратаря это не большая беда, и в «Реале» это прекрасно понимают, из-за чего могут сделать ставку на подписание де Хеа, если сорвется вариант с Аррисабалагой.

Джоан Гарсия

Возраст: 23 года
Гражданство: Испания
Клуб: «Эспаньол»

Getty Images/Global Images Ukraine

Не стоит исключать варианта, при котором в «Реале» не пожелают связываться с возрастными голкиперами в качестве дублера для Куртуа. В этом нет значительной перспективы, и куда интереснее взять молодого игрока, который два или три года будет готов провести за спиной бельгийца, а когда тот сойдет с авансцены, сможет заменить его без необходимости экстренно выходить на рынок и выбрасывать десятки миллионов евро.

Таким вариантом для «Реала» является 23-летний вратарь «Эспаньола» Джоан Гарсия, имя которого могли и не слышать некоторые болельщики, которые не столь внимательно следят за перипетиями испанского клубного футбола. Этот страж ворот является воспитанником академии «Эспаньола», а в Ла Лиге дебютировал в январе 2022 года. В сезоне-2023/24 Гарсия сыграл 18 матчей в Ла Лиге 2, в которых пропустил только 8 мячей, чем помог каталонцам решить задачу по выходу в Ла Лигу.

Контракт Гарсии с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2028 года, а оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет всего 800 тысяч евро. Однако крайне сомнительно, чтобы каталонцы были готовы попрощаться с Джоаном за такие смешные деньги. По слухам, интерес к Гарсии уже проявляют клубы из АПЛ, а «Реал», если пожелает заполучить этого вратаря, готов активировать его клаусулу, составляющую 20 миллионов евро.

Гиорги Мамардашвили

Возраст: 23 года
Гражданство: Грузия
Клуб: «Валенсия»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одним молодым и перспективным кандидатом на замену Андрею Лунину в «Реале» является 23-летний грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили, контракт которого принадлежит «Валенсии». В отличие от Джоана Гарсии, этот страж ворот уже успел зарекомендовать себя в Ла Лиге, где отыграл уже три сезона и в 93 матчах пропустил 106 мячей, сумев в 28 поединках оставить свои владения «сухими».

Прямо сейчас Мамардашвили – это один из самых перспективных вратарей, если не мирового, то европейского футбола. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а потому потенциальному покупателю Гиорги совершенно точно обойдется дорого, так как «Валенсия» не будет существенно торговаться по игроку, с которым у нее контракт еще на три сезона.

В «Реале» не скрывают интереса к Мамардашвили, которому в целом удалось довольно достойно сыграть со сборной Грузии на Евро-2024, однако ключевой вопрос здесь заключается в том, будут ли готовы «бланкос» к более чем солидным затратам, когда речь все-таки идет о подписании номинально резервного голкипера…

Диогу Кошта

Возраст: 24 года
Гражданство: Португалия
Клуб: «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine

Диогу Кошта также является весьма молодым, но уже очень опытным голкипером, который совершенно точно не потеряется в «Реале». К своим 24 годам воспитанник «Порту» сыграл за родной клуб 154 матча, в том числе 23 – в Лиге чемпионов. Также на его счету 27 поединков за сборную Португалии, и по слухам, Флорентино Перес был в восторге, когда увидел выступления Кошты за «европейских бразильцев» на Евро-2024.

Поговаривают, что президент «Реала» готов вступить в торги с «Порту» по Диогу Коште с суммы в 30 миллионов евро. Это вряд ли удовлетворит финансовые аппетиты «драконов», однако способно стать хорошим началом для плодотворной дискуссии, которая к концу лета может завершится переездом португальского вратаря на «Сантьяго Бернабеу».

Как и в случае с Мамардашвили, подписание Диогу Кошты «Реалом» будет означать, что мадридцы готовы инвестировать не просто в будущее, а уже в настоящее, где, несмотря на уверенность Карло Анчелотти, пока далеко не факт, что Тибо Куртуа все же сумеет вернуться на топовый уровень выступлений или у него не случится очередной рецидив травмы, из-за чего бельгиец опять может надолго оказаться в лазарете.

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эксклюзив статьи Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Давид Де Хеа Гиорги Мамардашвили
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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LexХХХ
Та зараз, Мамардашвілі вам піде дублером Куртуа 
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+2
Remark
Ось чесно, без образ, але як Ви вже з...ли цими постами про Луніна та Довбика: "переходить/не переходить", "вже майже підписав новий контракт", "ось ось і вже вже"...
Більше нема про що писати?
Ну якусь вже огиду і недовіру такі пости викликають!
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+1
Serhii P.
Ні Мамардашвілі, ні Діогу Кошта не підуть резервними воротарями, навіть у "Реал". 
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+1
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