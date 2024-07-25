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Англия
25 июля 2024, 18:12 | Обновлено 25 июля 2024, 18:14
1597
3

Неожиданный вариант Лунина. Андрей может оказаться в клубе АПЛ

Челси может купить Лунина и отправить в Реал Кепу

25 июля 2024, 18:12 | Обновлено 25 июля 2024, 18:14
1597
3
Неожиданный вариант Лунина. Андрей может оказаться в клубе АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанского ресурса AS, Андрей Лунин все ближе к тому, чтобы покинуть состав «Реала». Игрок понимает, что доверие тренера Карло Анчелотти к Тибо Куртуа остается на высоком уровне, несмотря на постоянные травмы бельгийца.

Мадридский клуб уже ищет замену Лунину, а идеальным вариантом назван Кепа Аррисабалага, которого в прошлом сезоне арендовали у «Челси».

Сообщается, что «Реал» готов отпустить украинского кипера в «Челси» в обмен на Кепу с доплатой от лондонского клуба. Лунина, чей контракт завершается через год, оценивают в 30 миллионов евро.

Синие рассматривают такой вариант, но официальное предложение не делали.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Перець
Заіпали ви вже з цими новинами
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+3
ALM
Вболівальники Челсі під подібною новиною пишуть - нафейхуа він нам потрібен?
Ответить
+1
PUMA
Ну давайте хоть какое-то разнообразия, сделайте одну новость про Судакова 
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0
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