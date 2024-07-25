Неожиданный вариант Лунина. Андрей может оказаться в клубе АПЛ
Челси может купить Лунина и отправить в Реал Кепу
По информации испанского ресурса AS, Андрей Лунин все ближе к тому, чтобы покинуть состав «Реала». Игрок понимает, что доверие тренера Карло Анчелотти к Тибо Куртуа остается на высоком уровне, несмотря на постоянные травмы бельгийца.
Мадридский клуб уже ищет замену Лунину, а идеальным вариантом назван Кепа Аррисабалага, которого в прошлом сезоне арендовали у «Челси».
Сообщается, что «Реал» готов отпустить украинского кипера в «Челси» в обмен на Кепу с доплатой от лондонского клуба. Лунина, чей контракт завершается через год, оценивают в 30 миллионов евро.
Синие рассматривают такой вариант, но официальное предложение не делали.
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