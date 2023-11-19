Виновата жена. Де Хеа отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Бывший вратарь «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа по-прежнему находится в поисках нового клуба после ухода из стана «красных дьяволов».

Впрочем, 33-летний голкипер не хватается за первый попавшийся вариант. В частности, как сообщает Sportbible, футболист отказался от перехода в саудовский «Аль-Наср», причем принял данное решение из-за жены Эдурне Гарсии Альмагро, которая не хотела жить в ближневосточной стране.

По информации источника, у Де Хеа также есть предложение от «Интера Майами», и этот вариант очень нравится супруге голкипера, так что его появление в МЛС выглядит вполне вероятным.