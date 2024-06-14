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  4. Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Испания
14 июня 2024, 02:44 |
668
1

Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира

Гиорги Мамардашвили может стать игроком «королевского клуба»

14 июня 2024, 02:44 |
668
1
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

23-летний вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили может покинуть летом клуб.

По информации El Nacional, «Реал» проявляет активный интерес к голкиперу и попытается его подписать, если украинский вратарь Андрей Лунин покинет клуб. Мамардашвили – один из самых перспективных вратарей Европы, к нему уже проявляет интерес ряд именитых клубов. Трансферная стоимость грузина оценивается в 35 миллионов евро.

Мамардашвили провел в этом сезоне за «Валенсию» 37 матчей, пропустил 41 гол и 13 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.

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Гиорги Мамардашвили Реал Мадрид Валенсия трансферы Ла Лиги трансферы Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Viktor Shvachko
А чим же він перспективніший за Луніна? Чистої води трепотня!
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