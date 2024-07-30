Лига чемпионов30 июля 2024, 09:52 | Обновлено 30 июля 2024, 09:53
1441
1
ВИДЕО. Динамо прилетело в Белград на матч с Партизаном
Киевская команда перелетела из Польши в столицу Сербии
30 июля 2024, 09:52 | Обновлено 30 июля 2024, 09:53
1441
1
Киевское «Динамо» завершило в польском Люблине непосредственную подготовку к ответному матчу раунда Q2 Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».
После этого подопечные Александра Шовковского взяли курс в Белград.
В столице Сербии в среду, 31 июля, состоится ответная встреча «Партизана» с «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, в первой игре команд со счетом 6:2 победили киевские динамовцы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2024, 07:24 0
Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 17:50 17
Украинца нокаутировали в первом раунде
Футбол | 29.07.2024, 17:31
Футбол | 30.07.2024, 08:44
Олимпийские игры | 30.07.2024, 06:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
накидайте сербам ще вдома з 3-4. і готуватись до шотландців
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2024, 11:17 2
Олимпийские игры
29.07.2024, 11:32 3
30.07.2024, 00:12 25
30.07.2024, 07:05 3
28.07.2024, 21:15 10
29.07.2024, 07:47 5
28.07.2024, 08:54 1