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Лига чемпионов
30 июля 2024, 09:52 | Обновлено 30 июля 2024, 09:53
1441
1

ВИДЕО. Динамо прилетело в Белград на матч с Партизаном

Киевская команда перелетела из Польши в столицу Сербии

30 июля 2024, 09:52 | Обновлено 30 июля 2024, 09:53
1441
1
ВИДЕО. Динамо прилетело в Белград на матч с Партизаном
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» завершило в польском Люблине непосредственную подготовку к ответному матчу раунда Q2 Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».

После этого подопечные Александра Шовковского взяли курс в Белград.

В столице Сербии в среду, 31 июля, состоится ответная встреча «Партизана» с «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре команд со счетом 6:2 победили киевские динамовцы.

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Лига чемпионов Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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nick07
накидайте сербам ще вдома з 3-4. і готуватись до шотландців
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