ВИДЕО. Динамо прилетело в Белград на матч с Партизаном

Киевское «Динамо» завершило в польском Люблине непосредственную подготовку к ответному матчу раунда Q2 Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».

После этого подопечные Александра Шовковского взяли курс в Белград.

В столице Сербии в среду, 31 июля, состоится ответная встреча «Партизана» с «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре команд со счетом 6:2 победили киевские динамовцы.