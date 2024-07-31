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Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 04:59 | Обновлено 31 июля 2024, 05:23
53
0

ВИДЕО. Шахтер вернулся в Украину и провел первую тренировку

Горняки занимаются на базе столичного комплекса «Святошин»

31 июля 2024, 04:59 | Обновлено 31 июля 2024, 05:23
53
0
ВИДЕО. Шахтер вернулся в Украину и провел первую тренировку
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к новому сезону, который стартует для чемпионов Украины на выходных.

Во вторник, 30 июля, подопечные Марино Пушича впервые этим летом собрались на базе столичного спорткомплекса «Святошин» и провели тренировку.

Занятие стартовало с активации в тренажерном зале, дальше на поле оранжево-черных ждали разминка, квадраты и другие задачи по удержанию мяча, а также игровые упражнения в формате 3 в 2 и отработка определенных элементов тактики.

31 июля у донецкой команды запланирована очередная тренировка с целью подготовки к старту чемпионата.

Матч 1-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 4 августа, в 15:30 в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВИДЕО. Шахтер вернулся в Украину и провел первую тренировку

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видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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