Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к новому сезону, который стартует для чемпионов Украины на выходных.

Во вторник, 30 июля, подопечные Марино Пушича впервые этим летом собрались на базе столичного спорткомплекса «Святошин» и провели тренировку.

Занятие стартовало с активации в тренажерном зале, дальше на поле оранжево-черных ждали разминка, квадраты и другие задачи по удержанию мяча, а также игровые упражнения в формате 3 в 2 и отработка определенных элементов тактики.

31 июля у донецкой команды запланирована очередная тренировка с целью подготовки к старту чемпионата.

Матч 1-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 4 августа, в 15:30 в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВИДЕО. Шахтер вернулся в Украину и провел первую тренировку