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Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 21:21 | Обновлено 28 июля 2024, 21:27
368
0

ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и возвращается в Украину

Команда Марино Пушича провела 8 товарищеских матчей

28 июля 2024, 21:21 | Обновлено 28 июля 2024, 21:27
368
0
ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и возвращается в Украину
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.

Команда Марино Пушича провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.

На сборах в Словении соперниками Шахтера были боснийский Сараево (4:1), хорватский Хайдук (1:1), сербский ТСЦ Бачка-Топола (0:1), турецкие Ризеспор (5:0) и Бешикташ (1:0), английский Ипсвич (0:1).

26 и 27 июля горняки сыграли два матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).

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Шахтер Донецк товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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