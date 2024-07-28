Украина. Премьер лига28 июля 2024, 21:21 | Обновлено 28 июля 2024, 21:27
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ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и возвращается в Украину
Команда Марино Пушича провела 8 товарищеских матчей
28 июля 2024, 21:21 | Обновлено 28 июля 2024, 21:27
368
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Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.
Команда Марино Пушича провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.
На сборах в Словении соперниками Шахтера были боснийский Сараево (4:1), хорватский Хайдук (1:1), сербский ТСЦ Бачка-Топола (0:1), турецкие Ризеспор (5:0) и Бешикташ (1:0), английский Ипсвич (0:1).
26 и 27 июля горняки сыграли два матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).
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