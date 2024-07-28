ФОТО. Шахтер завершил летние сборы и возвращается в Украину

Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.

Команда Марино Пушича провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.

На сборах в Словении соперниками Шахтера были боснийский Сараево (4:1), хорватский Хайдук (1:1), сербский ТСЦ Бачка-Топола (0:1), турецкие Ризеспор (5:0) и Бешикташ (1:0), английский Ипсвич (0:1).

26 и 27 июля горняки сыграли два матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).