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31 июля 2024, 04:40 | Обновлено 31 июля 2024, 07:28
5939
2

ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры

Украинский голкипер стал игроком казахстанского клуба «Елимай»

31 июля 2024, 04:40 | Обновлено 31 июля 2024, 07:28
5939
2
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ФК Шериф. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль официально стал игроком казахстанского клуба «Елимай» Семей.

Максим Коваль – воспитанник запорожского «Металлурга». Максим также играл за киевское «Динамо», «Говерлу», датский «Оденсе», испанский «Депортиво», саудовский «Аль-Фатех» и молдовский «Шериф».

Максим Коваль становился лучшим вратарем чемпионата Украины сезона 2012/13. Кроме того, он является обладателем Кубка Украины, победителем чемпионата и Кубка Молдовы.

31-летний голкипер принял участие в 49 матчах еврокубков. Опытный футболист участвовал в чемпионата Европы 2012 в составе сборной Украины.

Максим Коваль присоединился к команде в качестве свободного агента после ухода из греческого клуба «Арис» Салоники.

За казахстанскую команду «Елимай» играет экс-динамовец Никита Корзун.

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Николай Степанюк Источник: Instagram
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Southeast*
После Саудов - нормально.)
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naverland
Да уж, как карьера перевернулась.
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