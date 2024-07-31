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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Нашим олимпийцам во Франции не хватало Забарного»
Футбол
31 июля 2024, 14:10 | Обновлено 31 июля 2024, 14:21
651
4

Олег ФЕДОРЧУК: «Нашим олимпийцам во Франции не хватало Забарного»

Эксперт проанализировал поражение украинцев от аргентинцев на Олимпиаде

31 июля 2024, 14:10 | Обновлено 31 июля 2024, 14:21
651
4
Олег ФЕДОРЧУК: «Нашим олимпийцам во Франции не хватало Забарного»
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

Олимпийская сборная Украины по футболу финишировала третьей в своей группе на Играх-2024 во Франции и вынуждена была сойти с дистанции.

Известный футболист, тренер, а ныне – авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление подопечных Руслана Ротаня во Франции:

– Считаю, что украинская олимпийская сборная не прыгнула выше головы, но и не провалила турнир. Если быть точным, то выступила на своем уровне.

– А ведь перед нашими олимпийцами была поставлена задача выйти из группы.
– Если принимать во внимание составы, в которых выступали сборные в нашей группе, то класс аргентинцев и марокканцев был выше. Они пробились дальше справедливо.

– Если уж речь зашла об участниках Игр, то почему в отличие от главных конкурентов, под руководством Руслана Ротаня были не лучшие игроки?
– Думаю, что здесь была недоработка на всех уровнях, начиная от руководства клубов, УПЛ и заканчивая УАФ.

– А если бы вместо Ротаня у руля находился, скажем, испанец Мельгоса, то кадровая ситуация была бы другой?
– На эту тему можно долго дискутировать. Однако имеем то, что имеем. Не исключено, что на появление в аргентинской сборной Альвареса из «Манчестер Сити», а в марокканской – Хакими из «ПСЖ» повлиял авторитет руководителей, которые контактировали с клубными тренерами и те согласились отпустить своих «звезд».

Хотя, как по мне, нашим олимпийцам больше всего не хватало разве что «англичанина» Забарного. Все же, наши стопперы во Франции были небезгрешны. А те же Судаков, Бондаренко, Мудрик не находились в оптимальных кондициях.

Убежден, что те футболисты, которым доверили право выступать во Франции, не подвели.

На некоторых из них наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров смело может рассчитывать уже в ближайшее время.

– Кого вы имеете в виду?
– Вратаря Фесюна, защитника Крупского, полузащитников Крыськива, Михайленко. Также считаю, что справился со своими обязанностями и тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.

Хотя в заключительном матче с аргентинцами ему стоило выпустить в старте Краснопира, который прибавлял с каждой игрой, а не пассивного Сикана. Кстати, можно было попробовать под занавес поединка и вариант с двумя нападающими, когда еще был шанс спастись при счете - 0:1.

– Тогда напоследок, оцените выступление украинских олимпийцев по пятибалльной системе?
– Я бы поставил три с плюсом, или четыре с минусом. Как, кому как нравится.

Ранее мы сообщали, что можно посмотреть лучшие фотомоменты матча 3 тура футбольного турнира ОИ.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Украина - Аргентина сборная Аргентины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 4
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Victor QA
Гарно було щоб зробили список гравців які брали участь у відборі до ОІ, та порівняли зі списом тих хто поїхав. А потім запитали у керівництва клубів та Шевченко, чому  така слабка збірна поїхала?
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Nick.Grabowski
Імхо, чудово що Забарний туди не поїхав. Там був один нарцис Таловєров (1й матч себе показав як справжній "лідер"). Два нарциса в збірній - то було би занадто.
Такі як Забарний та Таловєров можуть розвалити увесь мікроклімат команди, бо нарциси не ведуть за собою, а відволікають та розвалюють команду. 
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