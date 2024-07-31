Олег ФЕДОРЧУК: «Нашим олимпийцам во Франции не хватало Забарного»

Олимпийская сборная Украины по футболу финишировала третьей в своей группе на Играх-2024 во Франции и вынуждена была сойти с дистанции.

Известный футболист, тренер, а ныне – авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление подопечных Руслана Ротаня во Франции:

– Считаю, что украинская олимпийская сборная не прыгнула выше головы, но и не провалила турнир. Если быть точным, то выступила на своем уровне.

– А ведь перед нашими олимпийцами была поставлена задача выйти из группы.

– Если принимать во внимание составы, в которых выступали сборные в нашей группе, то класс аргентинцев и марокканцев был выше. Они пробились дальше справедливо.

– Если уж речь зашла об участниках Игр, то почему в отличие от главных конкурентов, под руководством Руслана Ротаня были не лучшие игроки?

– Думаю, что здесь была недоработка на всех уровнях, начиная от руководства клубов, УПЛ и заканчивая УАФ.

– А если бы вместо Ротаня у руля находился, скажем, испанец Мельгоса, то кадровая ситуация была бы другой?

– На эту тему можно долго дискутировать. Однако имеем то, что имеем. Не исключено, что на появление в аргентинской сборной Альвареса из «Манчестер Сити», а в марокканской – Хакими из «ПСЖ» повлиял авторитет руководителей, которые контактировали с клубными тренерами и те согласились отпустить своих «звезд».

Хотя, как по мне, нашим олимпийцам больше всего не хватало разве что «англичанина» Забарного. Все же, наши стопперы во Франции были небезгрешны. А те же Судаков, Бондаренко, Мудрик не находились в оптимальных кондициях.

Убежден, что те футболисты, которым доверили право выступать во Франции, не подвели.

На некоторых из них наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров смело может рассчитывать уже в ближайшее время.

– Кого вы имеете в виду?

– Вратаря Фесюна, защитника Крупского, полузащитников Крыськива, Михайленко. Также считаю, что справился со своими обязанностями и тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.

Хотя в заключительном матче с аргентинцами ему стоило выпустить в старте Краснопира, который прибавлял с каждой игрой, а не пассивного Сикана. Кстати, можно было попробовать под занавес поединка и вариант с двумя нападающими, когда еще был шанс спастись при счете - 0:1.

– Тогда напоследок, оцените выступление украинских олимпийцев по пятибалльной системе?

– Я бы поставил три с плюсом, или четыре с минусом. Как, кому как нравится.

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