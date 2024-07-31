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Футбол
31 июля 2024, 07:23 |
127
0

ФОТО. Как Украина в упорной борьбе проиграла Аргентине на Олимпиаде

Смотрите лучшие фотомгновения матча 3-го тура футбольного турнира ОИ

31 июля 2024, 07:23 |
127
0
ФОТО. Как Украина в упорной борьбе проиграла Аргентине на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля сборная Украины U-23 проиграла матч 3-го тура на Олимпиаде-2024 с командой Аргентины U-23 (0:2) и выбыла из турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Аргентинцы забили два мяча во втором тайме.

Марокко и Аргентина вышли в 1/4 финала, набрав по 6 очков. Обе команды имеют одинаковую разницу мячей (первый дополнительный показатель), однако личную встречу выиграны марокканцы (2:1), благодаря чему заняли первое место.

Команды Украины и Ирака покидают соревнования Олимпиады (по 3 очка). Команда Руслана Ротаня заняла 3-е место в группе, опередив Ирак по разнице мячей.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа B

18:00. Украина – Аргентина – 0:2 (Лион)

Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1

ФОТО. Как Украина в упорной борьбе проиграла Аргентине на Олимпиаде

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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