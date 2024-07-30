ВИДЕО. Как Ротань готовил сборную Украины U23 на решающий матч с Аргентиной

30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проведет матч 3-го тура на ОИ-2024 с командой Аргентины U-23. Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а затем вырвала победу в меньшинстве у Марокко на 90+8 минуте (2:1).

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В турнирной таблице ОИ все 4 команды группы B набрали по 3 очка. По разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).

В матчах 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком.

ВИДЕО. Как Ротань готовил сборную Украины U-23 на решающий матч с Аргентиной