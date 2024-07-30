Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Аргентины?

30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проведет матч 3-го тура футбольного турнира Олимпиады-2024 с командой Аргентины U-23.

Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

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Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а затем вырвала победу в меньшинстве у Марокко на 90+8 минуте (2:1).

В турнирной таблице ОИ все 4 команды группы B набрали по 3 очка. По разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).

В поединках 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком. В 1/4 финала выйдут по две лучших команды от каждого квартета.

Чтобы не зависеть от результата матча конкурентов, сине-желтым нужна победа над Аргентиной. Ничья устроит подопечных Ротаня только в случае, если Марокко и Ирак разойдутся миром и забьют мячей меньше, чем Украина.

Олимпийские игры 2024. Футбол. Мужчины

Группа B. Турнирная таблица

3-й тур, 30 июля