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Футбол
30 июля 2024, 05:45 | Обновлено 30 июля 2024, 06:29
308
0

ФОТО. В хорошем настроении. Украина U-23 готовится к матчу с Аргентиной

30 июля в 18:00 в Лионе пройдет футбольный матч 3-го тура Олимпиады

30 июля 2024, 05:45 | Обновлено 30 июля 2024, 06:29
308
0
ФОТО. В хорошем настроении. Украина U-23 готовится к матчу с Аргентиной
УАФ

30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проведет матч 3-го тура на ОИ-2024 с командой Аргентины U-23. Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а затем вырвала победу в меньшинстве у Марокко на 90+8 минуте (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице ОИ все 4 команды группы B набрали по 3 очка. По разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).

В матчах 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком.

В 1/4 финала выйдут по две лучших команды каждого квартета. Чтобы не зависеть от результата матча конкурентов, сине-желтым нужна победа над Аргентиной. Ничья устроит сине-желтых только в случае, если Марокко и Ирак разойдутся миром и забьют мячей меньше, чем Украина.

ФОТО. В хорошем настроении. Украина U-23 готовится к матчу с Аргентиной

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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