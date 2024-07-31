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Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 13:25 |
96
0

Сергей ПАЛКИН: «Иностранные игроки верят в Украину. Для Шахтера это важно»

«Горняки», несмотря на активную фазу полномасштабной войны, продолжают усиливаться легионерами

31 июля 2024, 13:25 |
96
0
Сергей ПАЛКИН: «Иностранные игроки верят в Украину. Для Шахтера это важно»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что донецкому клубу очень важно продолжать сотрудничать с легионерами, которым в стане «горняков» стараются обеспечить максимальную безопасность, даже в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами.

«Мы подписали двух новых легионеров, одного из Туниса, а другого из Хорватии. Вернули Винисиуса Тобиаса, который был в аренде в «Реале», а также еще одного бразильского игрока, игравшего в нашем чемпионате (очевидно, речь о Педриньо – прим. ред.). Для нас это очень важно, потому что это показывает что игроки-иностранцы доверяют нашему клубу.

«Иностранные игроки верят в Украину, они верят, что могут играть даже в это время и могут показывать хорошие результаты. И, знаете, мы много общались с футболистами до того, как они приехали в Украину. Они читают новости и большинство из них, наверное, 99% – отрицательные. Но в любом случае, когда мы с ними разговариваем, мы должны показать им, что мы можем каким-то образом гарантировать им определенную безопасность и что мы делаем это хорошо».

«Для нашего клуба очень важно предложить эту безопасность. И поэтому у нас есть вполне положительные отзывы, особенно от легионеров. Например, на данный момент наша команда находится в отеле в Киеве в полном составе. И я верю и надеюсь, что нам удастся продолжать в том же духе», – приводит слова Палкина abc.com.py со ссылкой на EFE.

Ранее Палкин объяснял, почему «Шахтер» выбрал Гельзенкирхен в качестве города, в котором «горняки» сыграют домашние матчи в сезоне-2024/25 в рамках Лиги чемпионов.

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Алексей Сливченко Источник: ABC Digital Paraguay
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