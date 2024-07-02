Палкин объяснил выбор домашнего стадиона на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему команда продолжит проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии.

Клуб объявил, что в сезоне 2024/25 это будет Гельзенкирхен (стадион «Шальке»).

«Мы рады возможности проводить наши матчи Лиги чемпионов УЕФА на одном из лучших стадионов Германии. Положительный опыт прошлого сезона показывает, что у «Шахтера» мощная поддержка болельщиков в этой стране – как местных жителей, так и украинских беженцев. Этот фактор имеет большое значение для нашего клуба».

«Благодарим руководство «Шальке 04» и города Гельзенкирхен за солидарность и не сомневаемся во взаимовыгодном сотрудничестве. С нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА», – сказал Палкин.

В новом сезоне «Шахтер» будет играть в обновленной Лиге чемпионов без группового этапа, но в одной общей лиге.