Палкин объяснил выбор домашнего стадиона на матчи Шахтера в Лиге чемпионов
Команда продолжит выступать в Германии
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему команда продолжит проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии.
Клуб объявил, что в сезоне 2024/25 это будет Гельзенкирхен (стадион «Шальке»).
«Мы рады возможности проводить наши матчи Лиги чемпионов УЕФА на одном из лучших стадионов Германии. Положительный опыт прошлого сезона показывает, что у «Шахтера» мощная поддержка болельщиков в этой стране – как местных жителей, так и украинских беженцев. Этот фактор имеет большое значение для нашего клуба».
«Благодарим руководство «Шальке 04» и города Гельзенкирхен за солидарность и не сомневаемся во взаимовыгодном сотрудничестве. С нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА», – сказал Палкин.
В новом сезоне «Шахтер» будет играть в обновленной Лиге чемпионов без группового этапа, но в одной общей лиге.
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