Жирона разгромно проиграла в, вероятно, последнем матче Довбика за клуб
Команда Мичела потерпела поражение от «Тулузы»
Сегодня «Жирона» провела товарищеский матч против «Тулузы», который, с высокой долей вероятности, был последним для Артема Довбика в составе испанского клуба – он близок к переходу в «Рому».
Прощание украинского форварда с «Жироной» получилось крайне неудачным. Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 0:4.
Сам Довбик вышел в основе «Жироны» на матч и был заменен на 43-й минуте на запасного вратаря Хуана Карлоса после того, как основной голкипер «Жироны», Пауло Гассанига, был удален.
Другой украинец, Виктор Цыганков, участия в матче не принимал.
Товарищеский матч
Жирона – Тулуза – 0:4
Голы: Николайсен 45+4, Бабика 50, Абухлаль 62, Хелаберт Пинья 70
Удаление: Гассанига (Жирона) 42
На 82-й минуте Минсу (Жирона) не реализовал пенальти
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