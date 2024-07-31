Жирона разгромно проиграла в, вероятно, последнем матче Довбика за клуб

Сегодня «Жирона» провела товарищеский матч против «Тулузы», который, с высокой долей вероятности, был последним для Артема Довбика в составе испанского клуба – он близок к переходу в «Рому».

Прощание украинского форварда с «Жироной» получилось крайне неудачным. Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 0:4.

Сам Довбик вышел в основе «Жироны» на матч и был заменен на 43-й минуте на запасного вратаря Хуана Карлоса после того, как основной голкипер «Жироны», Пауло Гассанига, был удален.

Другой украинец, Виктор Цыганков, участия в матче не принимал.

Товарищеский матч

Жирона – Тулуза – 0:4

Голы: Николайсен 45+4, Бабика 50, Абухлаль 62, Хелаберт Пинья 70

Удаление: Гассанига (Жирона) 42

На 82-й минуте Минсу (Жирона) не реализовал пенальти