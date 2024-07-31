Испания31 июля 2024, 11:25 | Обновлено 31 июля 2024, 11:32
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Финальный выход? Довбик – в старте Жироны на спарринг с Тулузой
Нападающий близок к уходу из стана каталонцев
31 июля 2024, 11:25 | Обновлено 31 июля 2024, 11:32
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В 12:00 по киевскому времени начнется товарищеский матч летнего межсезонья, в котором отношения выяснят испанский клуб «Жирона» и французская «Тулуза».
В стартовый состав «Жироны» на поединок включен украинский нападающий Артем Довбик.
Вполне может быть, что предстоящая игра станет для 27-летнего форварда сборной Украины последней в составе «Жироны» перед переходом в «Рому».
Ранее, напомним, сообщалось, будто трансфер Довбика в римскую «Рому» состоится в самое ближайшее время.
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