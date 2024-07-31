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  4. Финальный выход? Довбик – в старте Жироны на спарринг с Тулузой
Испания
31 июля 2024, 11:25 | Обновлено 31 июля 2024, 11:32
556
2

Финальный выход? Довбик – в старте Жироны на спарринг с Тулузой

Нападающий близок к уходу из стана каталонцев

31 июля 2024, 11:25 | Обновлено 31 июля 2024, 11:32
556
2
Финальный выход? Довбик – в старте Жироны на спарринг с Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 12:00 по киевскому времени начнется товарищеский матч летнего межсезонья, в котором отношения выяснят испанский клуб «Жирона» и французская «Тулуза».

В стартовый состав «Жироны» на поединок включен украинский нападающий Артем Довбик.

Вполне может быть, что предстоящая игра станет для 27-летнего форварда сборной Украины последней в составе «Жироны» перед переходом в «Рому».

Ранее, напомним, сообщалось, будто трансфер Довбика в римскую «Рому» состоится в самое ближайшее время.

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Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода
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стартовые составы Жирона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Милявський
а може до ліги чемпіонів готуватись краще?
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Xvalenok03
А если травма?
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