Финальный выход? Довбик – в старте Жироны на спарринг с Тулузой

В 12:00 по киевскому времени начнется товарищеский матч летнего межсезонья, в котором отношения выяснят испанский клуб «Жирона» и французская «Тулуза».

В стартовый состав «Жироны» на поединок включен украинский нападающий Артем Довбик.

Вполне может быть, что предстоящая игра станет для 27-летнего форварда сборной Украины последней в составе «Жироны» перед переходом в «Рому».

Ранее, напомним, сообщалось, будто трансфер Довбика в римскую «Рому» состоится в самое ближайшее время.