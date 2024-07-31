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  4. Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода
Испания
31 июля 2024, 07:33 | Обновлено 31 июля 2024, 07:44
2495
1

Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода

Нападающий вскоре сменит «Жирону» на римский клуб

31 июля 2024, 07:33 | Обновлено 31 июля 2024, 07:44
2495
1
Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик в ближайшие часы должен сменить испанский клуб «Жирона» на итальянскую «Рому».

Журналист издания Relevo Маттео Моретто утверждает, что между президентом «Ромы» Дэном Фридкиным и спортивным директором клуба Флораном Гизольфи имела место телефонная беседа, в которой топ-менеджер получил четкое указание отправиться в Испанию и наилучшим образом завершить сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что Гизольфи уже взял курс на Испанию. Там он, судя по всему, должен устранить разногласия между клубами - «Жирона» требовала за Довбика 35 млн евро плюс 5 млн бонусов, а «Рома» давала 30+5.

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Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Серия A чемпионат Италии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Дэн Фридкин
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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