Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода

27-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик в ближайшие часы должен сменить испанский клуб «Жирона» на итальянскую «Рому».

Журналист издания Relevo Маттео Моретто утверждает, что между президентом «Ромы» Дэном Фридкиным и спортивным директором клуба Флораном Гизольфи имела место телефонная беседа, в которой топ-менеджер получил четкое указание отправиться в Испанию и наилучшим образом завершить сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что Гизольфи уже взял курс на Испанию. Там он, судя по всему, должен устранить разногласия между клубами - «Жирона» требовала за Довбика 35 млн евро плюс 5 млн бонусов, а «Рома» давала 30+5.