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Италия
30 июля 2024, 16:39 |
946
1

Спортдир Ромы вылетел в Испанию закрывать сделку по Довбику

Переговоры между «Жироной» и «Ромой» продолжаются

30 июля 2024, 16:39 |
946
1
Спортдир Ромы вылетел в Испанию закрывать сделку по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» продолжает вести переговоры с «Жироной» по поводу трансфера форварда сборной Украины Артема Довбика. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи вылетел в Испанию для того, чтобы закрыть сделку.

Переговоры между клубами пока что успехом не увенчались. «Жирона» требует за Довбика 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, «Рома» пока что дает 30+5.

Гизольфи прибыл в Испанию с твердым намерением закрыть сделку и вернуться в Рим уже вместе с Довбиком.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.

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Рома Рим Жирона Артем Довбик трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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Ron Noiill
Бл , вже 5 букв в слові не можете дописати спортжУрна???
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