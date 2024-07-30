Спортдир Ромы вылетел в Испанию закрывать сделку по Довбику

«Рома» продолжает вести переговоры с «Жироной» по поводу трансфера форварда сборной Украины Артема Довбика. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи вылетел в Испанию для того, чтобы закрыть сделку.

Переговоры между клубами пока что успехом не увенчались. «Жирона» требует за Довбика 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, «Рома» пока что дает 30+5.

Гизольфи прибыл в Испанию с твердым намерением закрыть сделку и вернуться в Рим уже вместе с Довбиком.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.