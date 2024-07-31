Даниил СИКАН: «Надеюсь, не в последний раз участвуем в Олимпиаде»

Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал выступление команды на Играх-2024 в Париже, где команда вылетела уже по итогам группового этапа:

«Могли больше, сделали немножко меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.

Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз.

Статус капитана? Это ответственность, конечно, но он не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы – одна команда, работаем только ради победы».