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  4. Даниил СИКАН: «Надеюсь, не в последний раз участвуем в Олимпиаде»
Сборная УКРАИНЫ
31 июля 2024, 15:54 |
240
1

Даниил СИКАН: «Надеюсь, не в последний раз участвуем в Олимпиаде»

Украинский форвард – о выступлении на Играх в Париже

31 июля 2024, 15:54 |
240
1
Даниил СИКАН: «Надеюсь, не в последний раз участвуем в Олимпиаде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал выступление команды на Играх-2024 в Париже, где команда вылетела уже по итогам группового этапа:

«Могли больше, сделали немножко меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.

Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз.

Статус капитана? Это ответственность, конечно, но он не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы – одна команда, работаем только ради победы».

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Даниил Сикан сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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analex
А що ти особисто зробив на цій Олімпіаді ?
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