Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады

30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Наставник украинской команды Руслан Ротань поблагодарил украинских игроков за участие в ОИ-2024, которое стало первыми для украинской футбольной команды.

«Спасибо ребятам за их отношение. И то, что мы на этом турнире, – очень большой успех для Украины. А в будущем, если ребята будут так верить в свою игру, то у нас будут победы и на Олимпийских играх. Дай Бог, чтобы закончилась война и был мир», – сказал Ротань.