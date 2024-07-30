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  4. Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Футбол
30 июля 2024, 21:10 |
3213
5

Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады

Наставник Олимпийской сборной поблагодарил футболистов за выступление на турнире

30 июля 2024, 21:10 |
3213
5
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Наставник украинской команды Руслан Ротань поблагодарил украинских игроков за участие в ОИ-2024, которое стало первыми для украинской футбольной команды.

«Спасибо ребятам за их отношение. И то, что мы на этом турнире, – очень большой успех для Украины. А в будущем, если ребята будут так верить в свою игру, то у нас будут победы и на Олимпийских играх. Дай Бог, чтобы закончилась война и был мир», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань сборная Аргентины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Украина - Аргентина сборная Украины по футболу U-23
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 5
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an52
Принаймні хоч спробували позмагатися з Аргентиною. Дорослій команді про таке лише мріяти
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+1
Nick.Grabowski
Дякую, що потрапили на Олімпійські ігри. Це історичне досягнення.
Загалом пристойно виглядали на турнірі, враховуючи всі обставини до та протягом змагання.
Команда, тренери, гравці отримали унікальний професійний та життєвий досвід. 
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+1
Перець
А де вибачення перед вболівальниками, насрали пля сьогодні в душу 
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0
Первый Среди Равных
Ніякого закінчення війни, поки не буде повністю знищена росія
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0
vazazh
Особливо дойстойно з Іраком. З ким ще можна виграти? Ця перемога з Морокко - чиста випадковість, бо останні грали на порядок краще зу.
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0
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