Криворожский Кривбасс объявил заявку на УПЛ сезона 2024/2025
В финальный список, отправленный в УАФ, вошли 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда
Криворожский «Кривбасс» объявил список футболистов, вошедших в заявку на УПЛ сезона 2024/2025.
В финальный список, отправленный в УАФ, вошли 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда.
Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.
Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Бакари Конате.
Полузащитники: Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Жан По.
Нападающие: Оче Очовечи, Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.
Ранее главный тренер «Кривбасса» рассказал, как совмещает футбол и службу в армии.
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