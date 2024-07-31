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Украина. Первая лига
31 июля 2024, 12:15 | Обновлено 31 июля 2024, 12:24
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Криворожский Кривбасс объявил заявку на УПЛ сезона 2024/2025

В финальный список, отправленный в УАФ, вошли 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда

31 июля 2024, 12:15 | Обновлено 31 июля 2024, 12:24
605
0
Криворожский Кривбасс объявил заявку на УПЛ сезона 2024/2025
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» объявил список футболистов, вошедших в заявку на УПЛ сезона 2024/2025.

В финальный список, отправленный в УАФ, вошли 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.

Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Бакари Конате.

Полузащитники: Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Жан По.

Нападающие: Оче Очовечи, Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.

Ранее главный тренер «Кривбасса» рассказал, как совмещает футбол и службу в армии.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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