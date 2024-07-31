Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетала с Олимпиады от 67-й ракетки
Барбора Крейчикова проиграла Анне Каролине Шмидловой в двух сетах в 1/4 финала
Чемпионка Уимблдона-2024 и 10-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.
В 1/4 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой (WTA 67) за 1 час и 29 минут.
Олимпийские игры 2024. 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) [10] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
Шмидлова в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. На прошлой стадии Олимпиады Анна Каролина одолела 5-ю ракетку мира Жасмин Паолини.
Шмидлова прервала винстрик Барборы, который составлял 10 матчей. В 1/8 финала Крейчикова одолела украинку Элину Свитолину.
За выход в финал Олимпийских игр Шмидлова сыграет против победительницы противостояния Марта Костюк – Донна Векич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина делит 35-е место в медальной таблице с еще 8 командами
Украинская четверка финишировала пятой
За 2 дні Крейчикова зіграла 4 матчі.
Банально виснажена була, ще й матч поставили на саму спеку.
Паоліні програла теж через виснаження, бо паралельно грає в парі, проводячи щодня по 2 матчі на шаленій спеці.