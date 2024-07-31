Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетала с Олимпиады от 67-й ракетки

Чемпионка Уимблдона-2024 и 10-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/4 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой (WTA 67) за 1 час и 29 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [10] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Шмидлова в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. На прошлой стадии Олимпиады Анна Каролина одолела 5-ю ракетку мира Жасмин Паолини.

Шмидлова прервала винстрик Барборы, который составлял 10 матчей. В 1/8 финала Крейчикова одолела украинку Элину Свитолину.

За выход в финал Олимпийских игр Шмидлова сыграет против победительницы противостояния Марта Костюк – Донна Векич.