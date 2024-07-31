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Теннис
31 июля 2024, 17:05 | Обновлено 31 июля 2024, 17:06
1319
10

Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетала с Олимпиады от 67-й ракетки

Барбора Крейчикова проиграла Анне Каролине Шмидловой в двух сетах в 1/4 финала

31 июля 2024, 17:05 | Обновлено 31 июля 2024, 17:06
1319
10
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетала с Олимпиады от 67-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Анна Каролина Шмидлова

Чемпионка Уимблдона-2024 и 10-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/4 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой (WTA 67) за 1 час и 29 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [10] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Шмидлова в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. На прошлой стадии Олимпиады Анна Каролина одолела 5-ю ракетку мира Жасмин Паолини.

Шмидлова прервала винстрик Барборы, который составлял 10 матчей. В 1/8 финала Крейчикова одолела украинку Элину Свитолину.

За выход в финал Олимпийских игр Шмидлова сыграет против победительницы противостояния Марта Костюк – Донна Векич.

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Анна Каролина Шмидлова Барбора Крейчикова Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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ViAn
Еліна Крейчікову вчора вичавила. Тут і так все зрозуміло. Хто краще фізично готовий, той і йде далі. Темп шалений - грати кожного дня.
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+4
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Олександр Науменко
Дивно, Шмідлова, яка нещодавно на грунті програвала навіть Завадський, виходить в полуфінал. Бултер, Ходдад Мая, Паоліні, Крейчикова, непоганий улов. Жодна з них не слабкіша за Марту.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Falko
Заголовок варто поправити: не "вилітала" (колись), а "вилетіла" (прямо зараз).
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+3
kadaad
Крейчикова вчера выиграла у Свитолиной только из-за хитрых перерывов в которых она тупо восстанавливалась, когда подсела.
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+1
Nick.Grabowski
Крейчикова вчора після дуже важкого матчу зі Світоліною відіграла в парі.
За 2 дні Крейчикова зіграла 4 матчі. 
Банально виснажена була, ще й матч поставили на саму спеку.
Паоліні програла теж через виснаження, бо паралельно грає в парі, проводячи щодня по 2 матчі на шаленій спеці. 
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+1
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sirjoga
Тепер не дивно, що Світоліна програла Крейчиковій, якщо навіть самій Шмідловій прийшлось повозиться з Барборою. 
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-2
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